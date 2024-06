Galaxy S24 güncelleme alacak ve bu güncelleme ile Instant Slo-Mo adı verilen yapay zeka tabanlı görüntü yavaşlatma özelliğinde önemli bir yenilik yapılacak. Galaxy AI yapay zeka özellikleri arasında yer alan S24 Instant Slo-Mo görüntü yavaşlatma özelliiği, Galaxy S24 güncelleme ile HDR10+ videoları da destekleyecek.

Samsung Galaxy S24 Güncelleme ile Instant Slo-Mo Özelliği HDR10+ Desteğine Kavuşuyor

Samsung, yeni Galaxy S24 modelinde yer alan Instant Slo-Mo özelliği ile teknoloji severlere heyecan verici bir yenilik sunmuştu. Bu özellik, izlediğiniz herhangi bir videoyu, üzerine basılı tutarak anında yavaşlatma imkanı tanıyor. Gelen son bilgilere göre, çok yakında Galaxy S24 güncelleme alacak ve HDR10+ desteği de bu özelliğe eklenecek.

Instant Slo-Mo, videolarda yeni kareler oluşturmak için üretken yapay zeka kullanarak çalışıyor ve bu kareleri gerçek kareler arasına ekliyor. Sonuç olarak, yapay olarak genişletilmiş bir ağır çekim video elde ediliyor. Şu an için bu özellik, videonun dinamik aralığını kaybetmeden HDR10+ videolarla kullanılamıyor. Aynı durum, SDR olarak kaydedilen videolar için de geçerli. Ancak, bu durumun yakında değişeceği belirtiliyor. Galaxy S24 güncelleme alacak ve ağır çekim video oynatma özelliği iyileşecek.

Gelen bilgilere göre, Samsung’un Kore topluluk forumunun resmi bir moderatörü, geliştiricilerin HDR10+ desteği eklemek için çalıştıklarını doğruladı. Moderatör ayrıca bu desteğin bir sonraki Galaxy S24 güncellemesi ile geleceğini belirtti, ancak bunun bir sonraki normal yazılım güncellemesi mi yoksa bir sonraki işletim sistemi güncellemesi mi olacağı net değil.

Yani One UI 7 güncellemesi mi, yoksa One UI 6.1 ara güncellemesi mi bu özelliği getirecek henüz bu konuda resmi bir bilgi yok. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için Samsung’a ulaşılmış durumda. Yeni bilgiler geldikçe HWP okurları ile paylaşacağız. Ancak son gelen Galaxy S24 güncelleme haberlerinden anladığımız kadarıyla, One UI 6.1 güncellemesinde bu yeniliği görmemiz muhtemel.

Instant Slo-Mo özelliği, üretken yapay zekanın akıllıca kullanımı sayesinde oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor. Bu özelliğin daha da geliştirildiğini görmek ise kullanıcılar için sevindirici. Samsung, Instant Slo-Mo’nun Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisine de geleceğini belirtti, ancak bu cihazlarda özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih vermedi.

Hatırlayacağınız üzere One UI 6.1 ile Galaxy AI bu telefon ve tabletlere de gelmişti. Ancak yapay zeka tabanlı görüntü yavaşlatma özelliğinin ne zaman geleceği hakkında kesin bir zaman dilimi yok.

İlginizi Çekebilir: PlayStation 5 8K iddiasından vazgeçti gibi! Sony şok değişiklik yaptı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bahsi geçen Galaxy S24 güncelleme ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!