Samsung’un yeni canavarları bugün resmi olarak tanıtılacak. Galaxy S23 serisi ile karşımıza çıkacak olan firma, son günde de sızıntılara engel olamadı. Sızıntıları ile bilinen Ice Universe, Geekbench 5 karşılaştırmasında amiral gemisi Samsung Galaxy S23 Ultra modelinin sonuçlarını açıkladı.

Ice Universe; “Tüm çekirdekleri kullanırken Galaxy S23 Ultra’nın sonucu 5060 puan oldu. Galaxy S23 Ultra’nın, Samsung tarafından amiral gemisi için özel olarak ayarlanmış Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti sistemin hız aşırtmalı bir sürümüyle donatıldığını belirtmek isterim. Bu platformun işlemci frekansı 3.36 GHz’e çıkarılırken, geliştiricilerin GPU’yu da overclock etmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Samsung ile Qualcomm, Galaxy S23 serisi için ortak bir çalışma gerçekleştirecek. Piyasadaki Snapdragon 8 Gen 2 yonga setlerinden daha güçlü olan model bu seride kullanılacak. Qualcomm bu yonga setine Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy adını veriyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelecek olan Ultra modelde UFS 4.0 depolama teknolojisi de kullanılacak.

Ana modelin kamera bölümünde ise 12MP ve 10MP sensörlere ek olarak 50MP ana kameraya yer verilecek. Ön tarafta ise 12MP kamera yer alacak. Ultra modelde ise 200MP ISOCELL HP2 sensörü ile adeta şov yapacak. Ayrıca arkada 12MP + 10MP + 10MP sensörlere sahip olacak.

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Fiyat tarafında ise Ultra modelin geçtiğimiz günlerde sızan 65.000 TL’lik fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak kur ve vergileri göz önünde bulundurursak bu fiyatın doğru çıkma olasılığı çok yüksek görünüyor.