Samsung’un overclock işlemcili telefonu Galaxy S23 Ultra için farklı testler gün yüzüne çıkmaya tam gaz devam ediyor. Performans ve kamera testinden sonra şimdi de pil testi sonuçları açıklandı. Laptop Mag, bu yılın amiral gemileri olan Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Google Pixel 7 Pro’nun pil ömrünü karşılaştırdı.

Galaxy S23 Ultra, 150 cd/m2 ekran parlaklığı ile sürekli tarama içeren Laptop Mag testinde 12 saat 22 dakika çalıştı. Bu, Galaxy S22 Ultra’dan iki buçuk saatten fazla demek. Samsung’un ezeli rakibi Apple’ın iPhone 14 Pro Max’ini maalesef ki kullana süresinde geçemedi. Bataryası ile çok eleştirilen Apple, görünüşe göre bu yıl sorunu çözmüş ve rakiplerinden daha çok kullanım ömrü sunuyor.

Test sonuçları aşağıdaki gibi;

iPhone 14 Pro Max – 13 saat 7 dakika

Samsung Galaxy S23 Ultra – 12 saat 22 dakika

Google Pixel 7 Pro – 8 saat 5 dakika

Bir diğer test de sızıntıları ile adını sıkça duyduğumuz Ice Universe‘den geldi. Ice Universe’ün yaptığı bu testte iPhone 14 Pro Max 11 saat 25 dakika sürdü ve Samsung Galaxy S23 Ultra’nın sonucu 11 saat 15 dakika oldu. Ancak açıklamalara göre Samsung’un amiral gemisi modeli overclocklu işlemcisine rağmen daha az ısınma sorunu yaşıyor.

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Samsung’un batarya tarafında bu yılda da bekleneni verememesi oldukça üzücü olacak gibi görünüyor. Batarya konusunda eleştirilen hatta dalga geçilen Apple’ın, iPhone 14 Pro Max ile rakiplerini tokatlaması da oldukça ilginç oldu diyebiliriz. Bakalım Vivo, Xiaomi ve OPPO gibi isimler yeni amiral gemisi modelleri ile batarya tarafında neler yapacak?