Eylül ayının sonlarında Samsung, One UI 6 Beta 4’ü kullanıma sunmuştu. Beta sürümünün dağıtımına devam eden Samsung, şimdi de Galaxy S23 serisi için One UI 6 Beta 6’yı piyasaya sürmeye başladı. Detaylara bakalım.

ZWJ6 sürümü ile birlikte gelen güncelleme 900 MB büyüklüğünde. Güncelleme ile birlikte dokunma hassasiyeti ve genel yazılım kararlılığı düzeltiliyor. Güncelleme şimdilik Hindistan bölgesi için kullanıma sunuluyor. İlerleyen zamanlarda diğer ülkelere de gelecektir. Güncelleme beta sürüm olmasından mütevellit stabilizasyon problemleri içerebilir.

Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya