Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 1 Şubat 2023 tarihinde karşımıza Galaxy S23 ailesi ile çıkacak. Firmanın yeni amiral gemisi modelleri için geri sayımın başladığı bugünlerde yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bugün gelen bilgilere göre Galaxy S23 serisi için özel olarak oluşturulan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin özel overclock edilmiş versiyonunun Samsung tarafından üretileceği söyleniyor. Ancak bu pek iyi bir haber değil. Peki, neden?

Samsung, Galaxy S23’te hız aşırtma destekli Snapdragon 8 Gen 2 üretirken, diğer üreticiler aynı platformun daha yavaş bir sürümünü kullancak. Ancak Samsung’un üreteceği bu yonga seti TSMC fabrikasında yapılırsa, Samsung’un amiral gemilerini en azından şarj edilme süresi açısından oldukça dezavantajlı hale getirecek. Ayrıca net performans açısından Galaxy S23’lerin lider olmayabileceği öne sürülüyor. Yani Samsung daha iyi performans sunabilmek için şarjdan feragat etmesine rağmen rakiplerinin gerisinde kalabilir.

Mevcut verilere göre, OnePlus 11, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip en kötü batarya süresi sunan telefon konumunda. Samsung da kendi ürettireceği yonga setleri ile OnePlus 11’den de kötü bir batarya deneyimi sunabilir.

Tüm S23 serisinde overclock yani hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 kullanacak olan Samsung’un bu batarya sorununu nasıl çözeceği merak ediliyor. Hızlı şarj konusunda Çinli rakiplerinin gerisinde kalan Güney Koreli firma batarya tarafında patlarsa bu hiç hoş karşılanmayabilir.

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Firmanın geçtiğimiz haftalarda Mercedes-Benz‘in eski tasarımcısını işe aldığını belirtelim. Uzun süredir aynı tasarımı kullanan Samsung, muhtemelen S23 ile son kez bu tasarımı kullanacak. Planlarını Galaxy S24 ailesi üzerine kurduğunu düşündüğümüz firma bakalım bu yılı nasıl kapatacak?