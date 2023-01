Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 serisini 1 Şubat’ta tanıtacak. Ancak Samsung sızıntılara engel olamadı ve telefonun her şeyi sızdı. Yani bir sürprizi kalmadı diyebiliriz. Bugün ise ana modelin baz sürümü hakkında kötü haberler geldi. Bildiğiniz gibi artık tüm amiral gemisi telefonlar UFS 4.0 depolama teknolojisini kullanıyor. Samsung da buna geçiş yapacak.

Ancak S23’ün 128 GB‘lık sürümünde UFS 3.1 teknolojisi kullanılmaya devam edilecek. Bu da okuma ve yazma konusunda baz modelin çok daha yavaş olacağını gösteriyor. Galaxy S22+’ın 128GB modeli vardı, ancak Galaxy S23+ 256GB modelden başlayacak gibi görünüyor.

Yükselen enflasyon nedeniyle Galaxy S23’ün maliyetinin diğer ülkelerde de artması bekleniyor. 950 Euro gibi bir fiyattan Avrupa’da satılacak olan baz modelin, ülkemizde 40.000 TL bandını zorlayacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Galaxy S23’ün ayrıca S23+’daki Wi-Fi 7 yerine Wi-Fi 6E kullandığı, daha kalın bir çerçeveye sahip olduğu ve S23+ kadar güçlü olmayan farklı bir titreşim motoru kullandığı söyleniyor. Daha önceki söylentiler, S23’ün eski modellere benzer şekilde S23+’daki 45W şarja kıyasla 25W şarja bağlı kalacağını ortaya koymuştu.

