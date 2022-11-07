Samsung, Galaxy S21 serisindeki cihazlar için işletim sisteminin en son sürümüne yönelik güncellemeyi yayınlamaya başladı. Telefonlar, Google’ın mobil cihazlar için işletim sisteminin en son sürümü olan Android 13’ün Samsung tarafından özelleştirilmesi olan One UI 5.0’a güncelleniyor.

Galaxy S21 telefonlar için güncelleme, Samsung’un en güncel cihaz portföyünün çoğunun yıl sonuna kadar Android 13’ü çalıştırması planını takip ediyor. Şirket, en yenisi olan Galaxy S22 serisi ile başladı ve şimdi bir önceki nesline geçti. Avrupa’daki ülkeler güncellemeyi ilk alan ülkeler oluyor.

Daha doğrusu, güncellenen telefonlar Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra. Galaxy S21 FE, One UI 5.0 dağıtımının bu ilk dağıtımın dışında kaldı ve muhtemelen daha sonra bir noktada yeni sistemi alacak.

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Sistem güncellemesi cihazınızda mevcut olduğunda, otomatik olarak indirebilirsiniz. Alternatif olarak, ayarlar aracılığıyla sistemin zaten mevcut olup olmadığını manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Belirttiğimiz gibi, sistemin yeni sürümü ilk olarak Avrupa’da dağıtılmaya başlandı, ancak Samsung güncellemeler konusunda iyi bir hızda ilerliyor, bu nedenle yakında yeni bölgelere ulaşması bekleniyor.

İçindekiler Not 20 ve S20 de düşünüldü

Not 20 ve S20 de düşünüldü

Galaxy S21 serisinin yanı sıra, diğer üst modeller de Samsung’un One UI 13 ile Android 5’in kararlı sürümünü almaya başladı. Daha bugün, Avrupa’daki S20 ve Note 20 kullanıcıları güncellemeyi aldı.

Güncelleme Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra için geliyor. Bu arada S20 serisi standart model, S20+ ve S20 Ultra’da kapsanıyor. Başka bir deyişle, popüler Galaxy S20 FE hala güncellemenin dışında.

Kaynak: SamMobile