Xiaomi 13 serisi hakkındaki söylentiler Haziran ayında ortaya çıkmıştı. Bugün, @OnLeaks Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun ilk görsellerini paylaştı. 13 Pro kavisli bir ekran ve 6,65 inç bir büyüklüğe sahip olacağı ve 163,0 x 74,6 x 8,8 mm ~ 11,8 mm (kamera çıkıntısı dahil) ölçülerinde olacağı söyleniyor. Xiaomi 13 ise iPhone 14’e benzeyen tamamen düz 6,2 inç ekrana sahip ve 152.8 x 71.5 x 8.3 mm (arka kamera çıkıntısı dahil 10.3 mm) ölçüerine sahip olacak.

Daha önceki söylentilere dayanarak, telefonlar önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Sızıntı yapan Digital Chat Station’a göre telefonlar, Xiaomi 12 Pro’ya kıyasla daha dar bir çerçeveye sahip 6,7 inç Samsung 2K E6 AMOLED kavisli ekrana sahip olacak.

Ek olarak telefonlar 12S Ultra’da kullanılan Sony IMX989 olabilecek 1 inçlik bir sensörle geleceği söyleniyor. Görüntülere göre, telefon üçlü arka kamera ve metal bir çerçeve ile gelecek. Ayrıca sızıntıya göre 13 Pro Siyah, Beyaz ve Yeşil renklerde ve arka yüzünde deri benzeri bir kaplama ile gelecek.