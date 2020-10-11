Galaxy S21 Ultra, 5 kamera ve daha hızlı şarj ile gelecek!

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Samsung, güncellenmiş Galaxy S ailesini tanıtacak. Tanıtılacak 3 yeni akıllı telefonun; Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olması bekleniyor.

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Galaxy S21 Ultra, 5 kamera ve daha hızlı şarja sahip olacak!

Önümüzdeki yıldan itibaren, Samsung’un ürün yelpazesindeki teknolojik açıdan en gelişmiş cihazlar olan Galaxy S ve Galaxy Note serisi en premium cihaz statüsünü kaybedecek. Artık Galaxy Z serisi gibi katlanabilir akıllı telefonlar ilerlemenin ön saflarında olacak; bu nedenle Galaxy S21 ailesinden devrim niteliğinde bir şey beklememekte fayda var.

Hiç şüphe yok ki satış bölgesine bağlı olarak yeni cihazlar Snapdragon 875 veya Exynos 2100 yonga seti ile satışa sunulacak. Galaxy S21 Ultra söz konusu olduğunda, üretici 2K çözünürlüklü ve en az 120 Hz (muhtemelen 144 Hz) yenileme hızına sahip OLED ekran sunacak. Arka kamerada, ISOCELL Bright HM2 sensörüne de sahip 108 megapiksel beş sensörlü bir sistem alacak. Bu kameralar 30 fps’de 8K formatında kayıt için destek ve optik görüntü sabitleme sistemi vaat edecek.

Pil kapasitesi 5.000 mAh olacak ve şarj hızı artarak gücünü 65 W’a çıkaracak. Kablosuz ve ters şarj için kesinlikle destek sunacak ve söylentilere göre Galaxy S21 Ultra’nın kutu içeriğinde stylus kaleme yer verilecek.