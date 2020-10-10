Samsung Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle sızdırıldı!

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy A41‘in yeni modeli olacak olan Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle birlikte görüntülendi. Galaxy A41 çıktığı dönemde şirketin beklediği ilgiyi görmedi. Bu yüzden şirketin Galaxy A42‘ye oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Cihazın duyurulacağı tarih henüz belli olmasa da teknik özellikleri ve tasarımı hakkında pek çok bilgi bulunuyor.

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Samsung Galaxy A42 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Samsung Galaxy A42 5G, Mi 10T Lite‘ın ardından Snapdragon 750G kullanacak olan ikinci telefon olacak. Cihazın 6,6 inçlik HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Telefonun 4/6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Galaxy A42 5G, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan selfie kamerasına sahip olacak.

Galaxy A42 5G, 48 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Diğer iki kamera ise 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Cihazın 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Telefonun siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Galaxy A42 5G, Avrupa’da 360€ (425$) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.