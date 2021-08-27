Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 One UI 3.1.1 Güncellemesi Alıyor
Samsung bu ayın başlarında, Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini tanıttı. Bu cihazların S-Pen destekli katlanabilir ekranlar ve ekran içi kameraları gibi özellikleri tanıttığı tanıtımda bu cihazların yanında yeni bir One UI sürümü olan One UI 3.1.1’i tanıttılar. Yeni güncelleme, Android 12 tabanlı olacağını One UI 3.1 ve One UI 4.0 arasında bir adım görevi göreceğini belirttiler. Yeni katlanabilir akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden itibaren Samsung’un güncellemeleri çok kısa sürede kullanıcılara ulaştıracağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu ve Samsung Galaxy S21 serisi için One UI 3.1.1 ve 2021 Ağustos güvenlik yaması güncellemelerini cihazlara gönderdi.
One UI 3.1.1, One UI 4.0’dan Önceki Sürüm ile Bir Adım Güncellemesi Olacak
Yeni sürümlerde, kullanıcılar geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü, yeni uyku zamanı modu, yanlışlıkla dokunmaya karşı koruma ve güncellenmiş bir hava durumu uygulaması görecekler. Ayrıca yeni animasyonlar eklendi. Kamera uygulamasına yeni geliştirmeler yapıldı. Yeni güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar Samsung Galaxy S21 cihazlarının son sürümüne göre çok fazla ısınma yapmadığını söylemekte. Şimdiye kadar güncellemeler sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yayılıyor.
Üstte de belirttiğimiz gibi, yeni güncelleme şu an için ABD’de ve Kanada’da kullanıma sunuldu. Koreli firmanın güncellemeyi çok yakında diğer bölgelere de yapması bekleniyor. Gelen güncelleme 1.08GB boyutu ile büyük bir güncelleme içeriğine sahip. Bu boyutun içerisinde 2021 Ağustos güvenlik yamasının da olması önemli bir etken. Samsung Galaxy S21 serisinin dışında önümüzdeki günlerde Galaxy S20 ve Note 20 serisinin de yeni güncellemeye kavuşması bekleniyor.
Samsung sadece üst sınıf akıllı telefonlarına değil sayılı orta sınıf akıllı telefonlarına da güncellemeyi verecek. Orta sınıf cihazlarda yeni One UI 3.1.1’in nasıl bir tepki ile karşılanacağı belli değil. Samsung bu güncelleme konusunda en kötü şirketler arasından yakın zamanda en iyiler arasına tekrardan girmeye başladı. Buna verebileceğimiz en iyi örnek ise şu an mevcut olan amiral gemisi cihazlarında üç büyük Android yükseltme güncelleme desteğinin olması. Bu bilgi ile Samsung Galaxy S21 serisinin Android 12, Android 13 ve Android 14’ün cihazlara gelmesini bekleyeceğiz. Tabii ki şu an bile Android 12 tam çıkamamışken Android 14’e kadar işlemcisi ve diğer özellikleri desteklermi bilemeyiz ancak Samsung bunun olacağını belirtmekte.
Samsung Eylül ortası için Galaxy S21 için One UI 4.0 beta sürümünün hazırlıklarına başladı ve bu sürümde kullanıcılara yeni arayüz tasarımlarını sunacak.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!
Apple‘ın yeni modelleri iPhone 13 ve AirPods 3‘ün ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı. İşte iPhone 13 ve AirPods 3’ün satışa sunulma tarihleri.
Yeni modellerini tanıtmaya hazırlanan Apple, iPhone 13 modelleri ile uzun süredir gündemde. Hakkında birçok sızıntı aldığımız iPhone 13 modelleri artık resmi olarak tanıtılmak için gün sayıyor. Son gelen bilgilere göre 14 Eylül tarihinde tanıtılacak olan iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihi de ortaya çıktı. İşte Apple‘ın yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 3’ün ve iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihleri.
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iPhone 13 ve AirPods 3 ne zaman satışa sunulacak?
Geçtiğimiz yılın sonlarında iPhone 12 ailesinin tanıtan ve satışa sunan Apple, hem yeniliklerle dolu bir iPhone modelini tanıttı, hem de ürün gamını genişletmiş oldu. Şimdi iPhone 13 ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, lansmanın yaklaştığını pek gizli tutamıyor. 14 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini bildiğimiz bir lansman ile iPhone 13 ailesini ve AirPods 3 modelini tanıtacak olan Apple, lansmanın ardından cihazları satışa sunacak. Peki ne zaman?
Çin’de bir e-ticaret uygulamasında tespit edilen veriler sayesinde iPhone 13 modellerinin ve AirPods 3‘ün satışa sunulma tarihleri ortaya çıktı. E-ticaret sitesindeki verilere göre 17 Eylül‘de satışa sunulacak olan iPhone 13 modelleri, AirPods 3 ile aynı tarihte satılmayacak. iPhone 13 ailesi raflarda yerini aldıktan yaklaşık iki hafta sonra satılacak olan AirPods 3, 30 Eylül‘de satın alınabilir olacak.
Genellikle Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini satışa sunan Apple, hatırlarsanız iPhone 12’yi Kasım’da satışa sunmuştu. Görünüşe göre tekrardan aynı düzene dönen Apple, Çin’de ortaya çıkan verilere göre 17 Eylül‘de iPhone 13 ailesini satışa sunacak. Hemen ardından 30 Eylül‘de Apple‘ın sevilen kablosuz kulaklık modelinin yeni versiyonu da AirPods 3 TWS satışta olacak.
Apple‘ın yeni kulaklığı AirPods 3 TWS ile gerçekten ilgi çekeceği aşikar. Keza yıllardır sevilen bir model olan AirPods, yeni modeli ile epey satacaktır. Öte yandan A15 Bionic isimli bir işlemciden gücünü alacak olan iPhone 13 ailesi de şimdiden herkesin dilinde.
Performansı ve beklenen yeni özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran iPhone 13 ailesi bakalım gerçekten bu tarihte satışa sunulacak mı? Sizce Apple yeni modelleri ile pazarda nasıl bir yer edinecek? iPhone 13 modellerinin satışları iPhone 12’yi geride bırakabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Orijinal Olmayan Pillerde Şarj Hızını Yavaşlatmayı Planlıyor
Xiaomi, Apple’ın yolunda gitmeyi hedefliyor ve kullanıcı üçüncü parti bir pil taktıysa akıllı telefonlarında bir uyarı göstermeye başlamayı planlıyor. Sadece uyarı ile kalmayıp şarj hızını da yavaşlatmayı hedefliyor.
Xiaomi kısa süre önce, pil bakımı ve şarj ayarları sunan Mi Security uygulamasının 5.6.0 sürümünü piyasaya sürdü. İçinde, işletim sistemi cihaza “orijinal olmayan” bir pil takıldığını tespit ederse, bir uyarı göstermeyi ve şarj hızını düşürmeyi planladığını keşfedildi. Uyarı, kullanıcıya telefonun pilinin “yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilmesi” gerektiğini ve “orijinal olmayan” bir pilin kullanılmasının cihaza ve kullanıcıya zarar verebileceğini söylüyor.
Sistem orijinal olmayan bir pil takıldığını tespit ettiğinde kullanıcılara aşağıda bulunan uyarı mesajı ile karşılaşacaktır.
- Bu cihaza yetkisiz bir pil takılmış gibi görünüyor. Cihazınızı korumak için şarj gücü düşürülecektir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Pilinizi değiştirmek için yetkili bir servis sağlayıcı bulun
- Mevcut piliniz güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu cihaz, yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilmesi gereken yerleşik bir pil ile donatılmıştır. Pilin başka bir yerde değiştirilmesi bu cihaza zarar verebilir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Onaylanmamış pilleri kullanmayın.
Aşağıda göreceğiniz ekran görüntüleri ile orijinal olmayan pil iletişim kutusunun ve etkinliğinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz.
Bu haber, iPhone’larının pili sertifikalı bir teknisyen tarafından takılmadıysa kullanıcıları bilgilendirme özelliğine sahip olan Apple’a benzetilmekte. Apple bu hamlesi nedeniyle eleştirildi ve birçoğu şirketin kullanıcılara yalnızca daha pahalı pil değiştirmelerine yönlendirmek istediğini söyledi.
iPhone’larda uyarı, yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılandırılabilen bir mikro denetleyici tarafından kontrol edilmekte. Xiaomi, üçüncü taraf pilleri tespit etmek için buna benzer bir mekanizma kullanıyor olabilir, ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi henüz mevcut değil.
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Xiaomi’nin bu kararı da kullanıcıları üçüncü taraf onarımlarından korumak için tasarlanmış gibi gözüküyor. Üçüncü taraf pillerin kullanılması, hızlı şarjı gerçekleştirememeleri nedeniyle hasara neden oluyorsa, şirketin bunu yapmasının iyi bir nedeni olabilir.
Şimdilik bu değişiklik Çin ile sınırlı gibi görünüyor. Xiaomi’nin bunu Hindistan ve Avrupa gibi diğer pazarlara genişletmeyi planlayıp planlamadığına dair bilgi henüz mevcut değil.
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Galaxy S21 One UI 3.1.1 Güncellemesi Alıyor
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Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
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