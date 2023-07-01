Samsung’un hala Galaxy S23 FE’nin varlığını onaylamasını bekliyoruz. Her geçen gün S23 FE hakkında yeni sızıntılar geliyor, ancak bir türlü resmi yollarla cihazın varlığı doğrulanmıyor. Biz yana yakıla Galaxy S23 FE’yi beklerken, yeni bir sızıntı 2021 yılının en sevilen modellerinden biri olan Galaxy S21 FE’nin yeniden piyasaya sürüleceğini gösteriyor! Neyin değiştiğini duyunca çok şaşıracaksınız!

Exynos Gidiyor Yerine Snapdragon 888 Geliyor!

Sürpriz bir şekilde, Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin yeniden piyasaya sürülebileceği görülüyor. Bu sefer piyasaya sürülecek model, Exynos 2100 yerine Snapdragon 888 5G yonga setini içerecek.

Galaxy S21 FE’yi yakından takip eden okurlarımız, cihazın zaten Snapdragon 888’li bir versiyonu olduğunu bilecektir. Ancak bu model yalnızca Kuzey Amerika pazarında satışa sunulmuş ve diğer bütün ülkeler Exynos’a kalmıştı. Samsung’un piyasaya süreceği güncellenmiş S21 FE ise Snapdragon 888’e sahip olacak ve Kuzey Amerika dışındaki ülkelerde de satışa sunulacak.

Bu Samsung için alışılmadık bir hamle değil. Firma, Exynos 990’ın ısınma sorunlarıyla çileden çıkartması nedeniyle, bu işlemciye sahip Galaxy S20 FE’lerin üretimini durdurmuş ve dünya genelinde Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE’lerin satışına başlamıştı.

Galaxy S21 FE’de değişen diğer bir şey ise renk seçeneği olacak gibi duruyor. Galaxy S20 FE’de gördüğümüz Cloud Navy adı verilen lacivert renk seçeneği, Galaxy S21 FE’ye de bu güncelleme ile beraber gelecek gibi görünüyor. Cihaz ilk piyasaya sürüldüğünde yalnızca Grafit, Lavanta ve Beyaz renklerde mevcuttu.

Ancak ne yazık ki cihazın şimdilik yalnızca Hindistan’da piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Ülkemiz içinse henüz bir plan yok gibi görünüyor. Ancak S21 FE’nin ülkemizde ulaştığı satış başarısı ve halen tercih edilen bir model olduğu düşünüldüğünde, Samsung cephesi bu modeli ülkemize de getirebilir.

Öyle ki, Galaxy S20 FE modeli Snapdragon 865 ile güncellendiğinde ülkemize gelmişti, Snapdragon 888 ile güncellenen Galaxy S21 FE’nin de ülkemize gelmesi muhtemel. Cihazın önümüzdeki 10 gün içerisinde tanıtılması bekleniyor. Resmi tanıtımdan sonra cihazın bize gelip gelmeyeceği kesinleşecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu modeli ülkemize getirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!