Galaxy S21 ailesinin batarya detayları ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S21 ailesinin önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.Bugün itibari ile bu tarihe çok uzak olsak da S21 ve S21+ ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce kameralarda ToF sensörünün olmayacağı ile gündeme gelen S21 ailesi, şimdi de pil kapasitesi tarafında detaylar kazanıyor. S21 ve S21+’ın pil kapasiteleri, 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı.

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Galaxy S21 ve S21+’ın pil detayları

Haberde yer alan sertifika belgeleri S21 ve S21+ için model numaralarını ve pil kapasitelerini ortaya koyuyor.

Buna göre ailenin ilk üyesi S21, SM-G991 model numarasına ve 3.880 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Ailenin büyük üyesi S21+ ise SM-G996 model numarasına ve 4.660 mAh kapasiteli bir batarya ile tanıtılacak. Yine aynı belgede bataryaları Samsung‘un, Çin merkezli Ningde Amperex Technology Limited şirketinden alacağı gözüküyor..