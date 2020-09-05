Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Fan Edition, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Geçtiğimiz ay Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok cihaz tanıtan Samsung, şimdi ise Galaxy S20 Fan Edition üzerinde çalışıyor. Bu cihazın Galaxy S10 Lite’ın halefi olması bekleniyor. Cihaz, bugün erken saatlerde bazı teknik özelliklerini doğrulayan yeni bir sertifika aldı. Yeni sertifika, cihazın 15W değerinde hızlı şarj desteğinin bulunacağını gösteriyor.
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Galaxy S20 Fan Edition hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Bugün WinFuture‘da cihazın render görüntüleri ve teknik özelliklerinin çoğu ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre Galaxy S20 Fan Edition, iki farklı konfigürasyon ile satışa sunulacak. Cihazın 5G modeli Snapdragon 865 kullanırken, LTE modeli Exynos 990 kullanacak. Bu yonga setlerine 6 GB RAM ve UFS 3.1 destekli 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Telefon, 6.5 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak olması da bilinenler arasında yer alıyor.
S20 Fan Edition, 15W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Cihazın IP68 sertifikası ve Kablosuz PowerShare özelliği bulunacak. Telefonun diğer özellikleri ise Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ve NFC olarak sıralanıyor. S20 Fan Edition, 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunduracak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ortada nokta delik şeklinde mevcut olacak. Cihazın Eylül sonu veya ekim başında çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 Avrupa fiyatları ve renk seçenekleri sızdırıldı!
Geçtiğimiz ay Google, 349$’lık uygun fiyatıyla orta segmente konumlanmış Google Pixel 4a‘yı resmi olarak kullanıcılara tanıtmıştı. Pixel 4a lansmanında Google, bu sonbaharda Pixel 4a 5G ve Pixel 5‘i piyasaya süreceğini doğruladı. Cihazların teknik özellikleri ise henüz onaylanmadı. Fakat Pixel 4a 5G‘nin 499$ olacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
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Google Pixel 5, Avrupa’da hangi fiyattan satışa çıkacak?
Geçtiğimiz hafta çıkan söylentilere göre Pixel 5 ve Pixel 4a 5G bu ay tanıtılacak. Şimdi ise bir sızıntı uzmanı, cihazların Avrupa fiyatlandırmaları ve renk seçenekleri hakkında bazı iddialarda bulundu. Sızıntılara göre Pixel 4a 5G, 499€ ile fiyatlandırılacak. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Pixel 5 ise 629€ ile fiyatlandırılacak ve siyah, yeşil olmak üzere iki farklı renk ile gelecek. Cihazın ABD‘de 649$’dan fiyatlandırılması bekleniyor ancak cihaz hakkında henüz başka resmi bir bilgi bulunmuyor.
Android Central tarafından paylaşılan bilgilere göre Google Pixel 5, 6 inçlik OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ekranın ön tarafında nokta delik tasarımlı tek selfie kamerası bulunması bekleniyor. Bunun haricinde paylaşılan raporda cihazın Snapdragon 765G ile geleceği söyleniyor. Yonga setinde bulunan entegre Snapdragon X52 modem sayesinde cihazın 5G’yi desteklemesi beklenen özellikler arasında. Cihazın çıkış tarihi yaklaştığı için telefon hakkında önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi almayı umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Xiaomi destekli Redmi, bu yıl Redmi 9 ve Redmi Note 9 serisini piyasaya sürdü. Şirket, şimdi ise Redmi Note 10 serisi üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre markanın Note 10 serisi birkaç ay içinde resmi olarak kullanıcılara tanıtılacak. Geçtiğimiz günlerde M2007J22C model numarasına sahip Xiaomi markasına ait bir telefon SRRC sertifikası aldı. Güvenilir bir sızıntıcı ise bunun Redmi Note 10 serisine ait olduğunu iddia etti.
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Redmi Note 10 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Weibo üzerinden ortaya çıkan iki adet fotoğraf, Redmi Note 10 serisine ait olarak lanse edildi. Bu fotoğraflarda cihazın bazı teknik özellikleri de görüntülendi. Canlı olarak çekilen fotoğraflarda cihazın model numarasının M2007J22C olduğu görülüyor. Sızan görüntülere göre cihazın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunacak. Cihazın donanımsal özellikleri ise 8 GB RAM destekli 8 çekirdekli 2,4 GHz taban frekansta çalışan bir yonga seti olarak görüntülendi. Telefon, Android 10 tabanlı MIUI 12 ile birlikte geliyor.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bazı söylentilere göre cihaz, MediaTek Dimensity 820 veya Dimensity 720 ile gelecek. Fakat ortaya çıkan bu görsel, söylentilerde bahsedilen yonga setlerinden farklı bir frekansta çalışıyor. Fakat geçtiğimiz ay duyurulan Dimensity 800U, bu cihazın taban işlemci frekansı ile uyuşuyor. Bu sebeple, yeni seride Dimensity 800U’nun kullanılması muhtemel gözüküyor. Diğer bir seçenek ise Snapdragon 765G yonga seti olabileceği yönünde. Önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim
Xiaomi, Mi 10 modellerinde geçerli olmak üzere değiştirme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında markası ne olursa olsun eski telefonunu getirerek son model bir Mi 10 almak isteyen kullanıcılara, getirdikleri telefonun ederi kadar indirimin yanısıra 1.000 TL de ek destek verilecek.
Örnek vermek gerekirse; Xiaomi Mi 10 almak için Mi Store‘a giden bir tüketicinin mevcut telefonu 1.200 TL bedel biçilmesi halinde, Xiaomi Türkiye tarafından da verilecek ek 1.000 TL destek sayesinde müşteriler toplam 2.200 TL indirimle, Mi 10 sahibi olabilecek. 30 Eylül tarihine kadar tüm Mi Store’larda geçerli olacak kampanyadan, Hepsiburada‘da ise 256 GB’lık Xiaomi Mi 10 modeli için faydalanılabilecek.
Xiaomi Mi 10 neler sunuyor?
6.67 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahip olan Mi 10, Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. 4780MAh kapasiteli bataryası 30W hızlı şarj özelliğiyle desteklenen Mi 10, 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek kapasitesiyle kullanıcı dostu bir performans sergiliyor.
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20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve arka bölümünde 108 MP çözünürlüğünde f/1.69 aralıklı ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörler bulunuyor. WiFi 6 özelliğine de sahip olan Mi 10, 6.67 inçlik AMOLED ekranı ile 90 Hz yenileme hızı sunuyor.
Not: Bu içerik Xiaomi Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.