Galaxy S20 Fan Edition, teknik özellikleriyle görüntülendi!

Geçtiğimiz ay Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok cihaz tanıtan Samsung, şimdi ise Galaxy S20 Fan Edition üzerinde çalışıyor. Bu cihazın Galaxy S10 Lite’ın halefi olması bekleniyor. Cihaz, bugün erken saatlerde bazı teknik özelliklerini doğrulayan yeni bir sertifika aldı. Yeni sertifika, cihazın 15W değerinde hızlı şarj desteğinin bulunacağını gösteriyor.

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Galaxy S20 Fan Edition hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Bugün WinFuture‘da cihazın render görüntüleri ve teknik özelliklerinin çoğu ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre Galaxy S20 Fan Edition, iki farklı konfigürasyon ile satışa sunulacak. Cihazın 5G modeli Snapdragon 865 kullanırken, LTE modeli Exynos 990 kullanacak. Bu yonga setlerine 6 GB RAM ve UFS 3.1 destekli 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Telefon, 6.5 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak olması da bilinenler arasında yer alıyor.

S20 Fan Edition, 15W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Cihazın IP68 sertifikası ve Kablosuz PowerShare özelliği bulunacak. Telefonun diğer özellikleri ise Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ve NFC olarak sıralanıyor. S20 Fan Edition, 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunduracak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ortada nokta delik şeklinde mevcut olacak. Cihazın Eylül sonu veya ekim başında çıkması bekleniyor.