Türkiye’de her gün yeni bir zam haberi çıkıyor. Bu sefer indirim haberi ile karşınızdayız. Galaxy S20 FE ülkemizde çok uygun fiyatlara indi. Kasım indirimi kapsamında bu canavarı 11.000 TL bandında satın almak mümkün. Günümüzde bu fiyatlarda giriş seviyesi telefonların satıldığını düşünürsek bu fiyatın sudan ucuz kaldığını anlayabilirsiniz. Peki, bu fiyat performans canavarı Android tutkunlarına neler sunuyor?

Telefonda 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Süper AMOLED ekran yer alıyor. 5G destekli Snapdragon 865 yonga seti ile gelen bu telefonda 8 GB RAM’i ile akıcı bir deneyim sunuyor. Android 13 güncellemesini de alan bu canavar akıcılık konusunda fiyatındaki rakiplerine taş çıkarıyor diyebiliriz.

Galaxy S20 FE, OIS’li birincil 12 megapiksel birincil sensör, 123 derecelik görüş alanına sahip 12 megapiksel Ultra Geniş Lens ve 3X optik Yakınlaştırma ve 30X’e kadar dijital yakınlaştırma için OIS’li 8 megapiksel Telefoto lensle birlikte geliyor. Telefonda 32 megapiksel ön kamera bulunuyor. Suya dayanıklılık açısından IP68 derecelerine sahip ve kablolu 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkıyor. Ancak kutuda 15W şarj cihazı yer alıyor. Ayrıca telefonun arka kısmında Qi uyumlu cihazları şarj etmek için kablosuz şarj ve kablosuz PowerShare özelliği bulunuyor.

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Çıktığında çok ses getiren bu telefon 2023 yılında bile hala gönül rahatlığı ile alınıp kullanılabilir. Şahsi fikrimi belirtmek gerekirse; bu telefonu 1 hafta önce indirim ile anneme satın aldık. Tabii uzun süre kurcalama fırsatım oldu. 2023 yılında bile 3 yıllık telefon taş gibi iş çıkarıyor. Kamerası ve işlemcisi güncel orta segment telefonları cebinden çıkarır. Bu yüzden güncel orta segment telefon almak yerine Galaxy S20 FE modelini almak çok daha mantıklı olacaktır.

Galaxy S20 FE 5G özellikleri