Şubat 2020 tarihine yaklaşılırken Samsung’un yeni amiral gemisi ile ilgili sentetik testler ortaya çıkmaya başladı. SM-G986 kod numarasına sahip Galaxy S11+ Geekbench testinde görüldü.

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Galaxy S11+ 12 GB RAM ile birlikte gelecek

Şubat ayının sonunda tanıtılması beklenilen Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S11+ Geekbench sentetik testinde görüldü. SM-G986 kod numarası ile sonuçları aktarılan cihaz, gücünü Exynos 9830 çip setinden alıyor. Daha önceki amiral gemilerindeki satış politikasına benzer bir biçimde bazı bölgelerde cihazın Qualcomm Snapdragon 965 yonga seti ile çıkması öngörülüyor. Paylaşılan test görselinde telefonun 12 GB RAM ile birlikte geleceği görülüyor. Bu kapasite Galaxy S10’daki en yüksek RAM kapasitesi ile uyuşuyor. Lanse edilecek cihazın 8 GB RAM ‘e sahip olacak versiyonunun tanıtılıp tanıtılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihazın işletim sistemi kısmı ise sürpriz yaratmadı. Android 10 işletim sistemi ile görüntülenen telefonun , OneUI 2.0 ile birlikte piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.

Telefonun tek çekirdek sonucuna bakıldığında ise serinin bir önceki işlemcisi Exynos 9825’ten düşük olduğu gözlemlenmekte. Bunun sebebinin ise yazılım-donanım uyumunun henüz tamamlanmaması olarak düşünülüyor. Galaxy S11+ modelinin ekran tarafında 120 Hz 6.9 inçlik QHD Dinamik AMOLED ekran, 10x kayıpsız 100x hibrit zoom özelliğinde 108 MP ana 48 MP telefoto kamera ile birlikte gelmesi tahmin ediliyor. Ayrıca serinin üst modelinde 5G desteğininde bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.