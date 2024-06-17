Galaxy Ring şarj kutusu, yakında düzenlenmesi beklenen Samsung Unpacked 2024 etkinliği öncesinde sızdı. Samsung akıllı yüzük modeli olarak tanıtılacak Samsung Galaxy Ring şarj kutusu ile karşımızda. Samsung markalı akıllı yüzük, Galaxy Buds modellerinde benzer bir şarj kutusu ile gelecek.

Galaxy Ring Şarj Kutusu Sızdı, Tanıtıma Kısa Süre Kala Heyecan Verici Detay

Samsung, bir sonraki Unpacked etkinliğini 10 Temmuz’da, Yaz Olimpiyatları Açılış Töreni’nden sadece 16 gün önce Fransa’nın başkenti Paris‘te gerçekleştirecek. Samsung, Yaz Olimpiyatlarının ana sponsorlarından biri olduğu için bumantıklı görünüyor.

Etkinlikte, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi yeni katlanabilir telefonların yanı sıra, Samsung’un yeni kulaklıkları, Galaxy Watch 7 ve merakla beklenen Samsung akıllı yüzük Galaxy Ring de tanıtılacak. Kısa süre önce Galaxy Ring şarj kutusu resmen kendini gösterdi.

Samsung, Galaxy Ring‘i ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında MWC’de Barselona’da bir nevi tanıtmıştı. Ancak, 10 Temmuz etkinliği bu cihazın resmi tanıtımı olacak. Güvenilir bir sızıntı kaynağından gelen sızıntılar sayesinde Galaxy Ring şarj kutusunu görebildik. Samsung, daha önce Galaxy Ring’e dair bazı bilgiler paylaşmıştı, ancak şarj kutusu bugüne kadar bir gizem olarak kalmıştı.

Galaxy Ring şarj kutusunun kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor. Ayrıca, kılıfın içine yerleştirilen yüzüğün bir kablo aracılığıyla da şarj edilebileceği belirtiliyor. Samsung, Galaxy Ring’in özelliklerini henüz tam olarak açıklamadı, ancak cihazın dokuz günlük bir pil ömrü sunacağı söyleniyor. Bu da, Galaxy Ring’in parmağınızda daha uzun kalacağı anlamına geliyor.

Samsung’un, Galaxy Ring’in ilk üretimini dokuz farklı boyutta 400.000 yüzük ile sınırladığı bildiriliyor. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Galaxy Ring alıcılarının yüzük ölçüsünü bilmeleri halinde, Samsung’dan bir boyutlandırma kiti sipariş edebileceklerini belirtti. Son söylentiler, 300-350 dolar aralığında fiyatlandırılacak olan Galaxy Ring’in Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini öngörüyor.

Galaxy Ring, kullanıcının Galaxy telefonu ile entegre çalışarak sağlık ve zindelik verileri sunacak. Samsung’un, cihazın bazı sensörlerini sağlıkla ilgili verileri analiz etmek için kullanmadan önce ülkelerin Sağlık Bakanlıkları’nın iznini beklemesi gerekebileceğinden, Galaxy Ring’in tüm tıbbi sınıf sağlık özelliklerinin lansmanda hazır olmayacağı yönünde spekülasyonlar bulunuyor.

Samsung’un büyük tanıtım etkinliği, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Ring ile ilgili daha fazla bilgi için 10 Temmuz’daki Unpacked etkinliğini kaçırmayın!

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