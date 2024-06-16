HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar hangileri sorusu merak edilirken, yeni bir liste geldi. İşte Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar, Redmi telefonlar ve POCO telefonlar.

HyperOS 2.0 Alacak Xiaomi Telefonlar Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin yeni işletim sistemi HyperOS 2.0 için güncelleme alacak cihazlar listesi açıklandı. Android 15 tabanlı bu yeni sürüm, birçok cihazda performans ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Ortaya çıkan listeye göre, güncellemeyi alacak cihazlar üç ana kategoriye ayrılıyor: Xiaomi, Redmi ve POCO cihazları. İşte HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesi.

HyperOS 2.0 Alacak Xiaomi Telefonlar

HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar şöyle:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

HyperOS 2.0 Alacak Redmi Telefonlar

HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Redmi telefonlar şöyle:

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi 13C

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

HyperOS 2.0 Alacak POCO Telefonlar

HyperOS 2.0 güncellemesi alacak POCO telefonlar şöyle:

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro 5G

POCO F5 Pro

POCO F5

HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesi bir hayli kabarık. Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesi, Android 15 tabanlı yeni özelliklerle kullanıcıların cihaz deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Xiaomiui tarafından sağlanan bu bilgiler, güncellemelerin hangi cihazlara geleceği konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyor.

HyperOS 2.0 performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekmesi bekleniyor. Güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Xiaomi’nin güncel duyurularını takip etmeye devam edeceğiz. HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesi heyecanla bekleniyor. Xiaomi güncelleme konusunda elini güçlendirdiği için, HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesinin bir hayli kabarık olmasını bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android 15 alacak Xiaomi telefonlar listesinde sizin cihazınız da var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!