HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar hangileri sorusu merak edilirken, yeni bir liste geldi. İşte Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar, Redmi telefonlar ve POCO telefonlar.
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HyperOS 2.0 Alacak Xiaomi Telefonlar Ortaya Çıktı
Xiaomi’nin yeni işletim sistemi HyperOS 2.0 için güncelleme alacak cihazlar listesi açıklandı. Android 15 tabanlı bu yeni sürüm, birçok cihazda performans ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Ortaya çıkan listeye göre, güncellemeyi alacak cihazlar üç ana kategoriye ayrılıyor: Xiaomi, Redmi ve POCO cihazları. İşte HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesi.
HyperOS 2.0 Alacak Xiaomi Telefonlar
HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar şöyle:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
HyperOS 2.0 Alacak Redmi Telefonlar
HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Redmi telefonlar şöyle:
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- Redmi 13C
- Redmi Note 12
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
HyperOS 2.0 Alacak POCO Telefonlar
HyperOS 2.0 güncellemesi alacak POCO telefonlar şöyle:
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X6 Pro
- POCO X6
- POCO M6 Pro 5G
- POCO F5 Pro
- POCO F5
HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesi bir hayli kabarık. Xiaomi HyperOS 2.0 güncellemesi, Android 15 tabanlı yeni özelliklerle kullanıcıların cihaz deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Xiaomiui tarafından sağlanan bu bilgiler, güncellemelerin hangi cihazlara geleceği konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyor.
HyperOS 2.0 performans iyileştirmeleri, yeni özellikler ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çekmesi bekleniyor. Güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Xiaomi’nin güncel duyurularını takip etmeye devam edeceğiz. HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesi heyecanla bekleniyor. Xiaomi güncelleme konusunda elini güçlendirdiği için, HyperOS 2.0 alacak Xiaomi telefonlar listesinin bir hayli kabarık olmasını bekliyoruz.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android 15 alacak Xiaomi telefonlar listesinde sizin cihazınız da var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!