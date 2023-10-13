Samsung bir süredir yeni akıllı telefonu olacak olan Galaxy M44 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün akıllı telefon Bluetooth SIG sertifikasını alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

Bluetooth SIG sertifikasına göre akıllı telefon Bluetooth 5.2 ile birlikte gelecek. Ayrıyeten sertifika akıllı telefonun tam isminin “Samsung Galaxy M44 5G” olduğunu doğruluyor.

Bundan önceki sızıntılara göre akıllı telefon Snapdragon 888 yonga seti ile birlikte gelecek. Tasarım tarafında ise akıllı telefon Samsung’un bu sene fazlasıyla benimsediği bir tasarım diline sahip. Arka kapakta sol üst tarafta alt alta sıralanmış bir üçlü kamera dizilimi görüyoruz. Bu kamera diziliminin yanında ise LED flaş bulunuyor. Görselde sızdırılan Galaxy M44, siyah renkte karşımıza çıkıyor.

Önceki Nesil: Galaxy M34 5G

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.5 inç büyüklüğündeki bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli tercih edilmiş.

Galaxy M34 5G, kaputun altında Samsung’un Exynos 1280 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip bir varyasyonu daha bulunuyor. Exynos 1280 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor. 25W şarj hızı 6000 mAh büyüklüğündeki bir batarya için oldukça yetersiz görünüyor.

Kamera tarafında ise Galaxy M34 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Galaxy M34 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.

Galaxy M34 5G üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Prizma Gümüş

Geceyarısı Mavi

Şelale Mavi