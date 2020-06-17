Galaxy M41, Samsung tarafından iptal edildi!

Asus‘un yeni oyuncu telefonu Asus ROG 3, teknik özellikleri ve tasarımıyla TENAA‘da görüntülendi. Ayrıca cihaz, AnTuTu tarafından puanlandı. Cihaz geçtiğimiz günlerde GeekBench‘ten geçmişti ve orada bazı temel özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise elimizde çok daha fazla bilgi bulunuyor.

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Asus ROG 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Asus ROG 3, 6.59 inçlik bir ekran ile gelecek. Henüz onaylanmasa da 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü OLED bir ekran olacağı tahmin ediliyor. Cihazın arka tarafta üçlü kamera dizilimi bulunacak. 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve 13 MP çözünürlüklü ikincil kamera ve henüz özellikleri bilinmeyen üçüncü bir kamera mevcut. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. ROG 3, gücünü Snapdragon 865 SoC‘den alacak ve 12 GB RAM‘e sahip olacak. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj desteği bulunan 5.800 mAh pil ile gelecek.

Bugün teknik özellikler ve tasarım detaylarının yanı sıra Asus ROG 3, AnTuTu‘da görüntülendi. Ortaya çıkan raporda cihazın AnTuTu puanı 646.310 olarak belirlendi. Bugüne kadar AnTuTu‘da Snapdragon 865 ile en yüksek puan alan telefon 604.123 puan ile Oppo Find X2 Pro‘ydu. ROG 3’ün puanının bu kadar yüksek olma sebebi hız aşırtmalı Snapdragon 865 kullanılması ve RAM miktarının yüksekliği olarak değerlendiriliyor. Eğer 144 Hz ekran tazeleme hızı mevcut ise UX puanını yükselttiği için yine skorun yüksek olmasını sağlıyor.

Asus ROG II‘nin TENAA listesinde görüntülenme zamanı göz önüne alındığında cihazın Temmuz ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz. Daha önce ortaya çıkan bir raporda da Temmuz ayında duyurulacağı belirtilmişti.