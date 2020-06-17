Akıllı Telefonlar
Galaxy M41, Samsung tarafından iptal edildi!
Samsung firmasının orta giriş seviyede çıkarmayı planladığı Galaxy M41 cihazını iptal etti. Gelen bilgilere göre firma, CSOT yapımı ekranları beğenmedi.
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Galaxy M41 CSOT yapımı OLED ekran yüzünden iptal edildi!
Samsung, giriş ve orta seviye cihazlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Firma özellikle son dönemlerde artan maliyetleri düşürmek için bazı cihazlarının ve serilerinin ekranlarını üçüncü parti firmalardan almaya karar verdi. Ancak Samsung bu amacında istediği sonuca ulaşamayacak gibi gözüküyor. Galaxy M41 serisi için CSOT ile anlaşan firma, gelen ekranları beğenmediği için seriyi komple iptal etme kararı aldı. Gelen bilgilere göre TCL firmasının sahip olduğu CSOT yapımı OLED ekranlar, Samsung‘un beklentilerinin altında kaldı ve firma da bu yüzden bütün seriyi iptal etme kararı aldı.
Galaxy M41 cihazının iptalinin ardından gözler ise Galaxy M51‘e çevrildi. Firmanın iptal edilen serinin üzerinde çok durmamasının sebebi olarak gösterilen M51’in geliştirilme süreci ise geçtiğimiz aylarda başlamıştı. A51 cihazına benzer olması beklenen M51 için herhangi bir ekran problemi ortaya çıkmamıştı. Benzer bir konuyu S21 serisi içinde yaşadığı iddia edilen firma, maliyetleri düşürmek açısından Çinli firmalar ile çalışmayı sürdürecek. Ancak görünüşe göre Galaxy S21 serisi üçüncü parti firmalar tarafından yapılan ekranlar ile gelmeyecek. Bakalım firma maliyet düşürme çabalarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG 3, TENAA ve AnTuTu’da görüntülendi!
Asus‘un yeni oyuncu telefonu Asus ROG 3, teknik özellikleri ve tasarımıyla TENAA‘da görüntülendi. Ayrıca cihaz, AnTuTu tarafından puanlandı. Cihaz geçtiğimiz günlerde GeekBench‘ten geçmişti ve orada bazı temel özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise elimizde çok daha fazla bilgi bulunuyor.
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Asus ROG 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Asus ROG 3, 6.59 inçlik bir ekran ile gelecek. Henüz onaylanmasa da 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip FHD+ çözünürlüklü OLED bir ekran olacağı tahmin ediliyor. Cihazın arka tarafta üçlü kamera dizilimi bulunacak. 64 MP çözünürlüklü ana kamera ve 13 MP çözünürlüklü ikincil kamera ve henüz özellikleri bilinmeyen üçüncü bir kamera mevcut. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. ROG 3, gücünü Snapdragon 865 SoC‘den alacak ve 12 GB RAM‘e sahip olacak. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj desteği bulunan 5.800 mAh pil ile gelecek.
Bugün teknik özellikler ve tasarım detaylarının yanı sıra Asus ROG 3, AnTuTu‘da görüntülendi. Ortaya çıkan raporda cihazın AnTuTu puanı 646.310 olarak belirlendi. Bugüne kadar AnTuTu‘da Snapdragon 865 ile en yüksek puan alan telefon 604.123 puan ile Oppo Find X2 Pro‘ydu. ROG 3’ün puanının bu kadar yüksek olma sebebi hız aşırtmalı Snapdragon 865 kullanılması ve RAM miktarının yüksekliği olarak değerlendiriliyor. Eğer 144 Hz ekran tazeleme hızı mevcut ise UX puanını yükselttiği için yine skorun yüksek olmasını sağlıyor.
Asus ROG II‘nin TENAA listesinde görüntülenme zamanı göz önüne alındığında cihazın Temmuz ayında tanıtılmasını bekleyebiliriz. Daha önce ortaya çıkan bir raporda da Temmuz ayında duyurulacağı belirtilmişti.
Akıllı Telefonlar
HTC U20 5G ve Desire 20 Pro duyuruldu!
HTC‘nin Desire 20 Pro‘yu bugün duyuracağını biliyorduk. Fakat Desire 20 Pro‘nun yanında HTC U20 5G isimli orta segment bir telefon da tanıtıldı. HTC U20 5G, Snapdragon 765G yonga seti ve dörtlü kamera kurulumuna sahip oldukça başarılı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.
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HTC U20 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
U20 5G, HTC‘nin 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu olarak duyuruldu. Cihazın 6.8 inçlik 20:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2 MP çözünürlüklü sensöre sahip. Bu iki sensör makro ve derinlik algılayıcı olarak çalışıyor.
U20 5G, Snapdragon 765G‘den gücünü alacak ve 5G destekli olarak piyasaya çıkacak. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB genişletilebilir depolama alanı bulunacak. Batarya tarafında ise 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli pili mevcut. Telefon Android 10 ile kutudan çıkacak ve NFC desteğine sahip olacak.
HTC Desire 20 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Desire 20 Pro, 6.5 inçlik 19.5:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta 25 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka taraftaki kamera kurulumu ise U20 5G ile tamamen aynı dörtlü dizilim ile geliyor.
Desire 20 Pro, Snapdragon 665 SoC yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunacak. Batarya tarafında tıpkı U20 5G gibi 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh değerinde pil ile gelecek. Telefon Android 10 ile kutudan çıkacak ve NFC desteği mevcut olacak. Cihazın 3.5 mm kulaklık jakı ve çift bantlı Wi-Fi desteği bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max, 7.09 inçlik ekran ile gelecek!
Honor X10 kısa bir süre önce çıkışını yaptı ve piyasada özellikleri ile heyecan yarattı. Şimdi ise Honor X10 Max modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. X10 piyasaya çıkmadan önce Xiaomi Redmi 10X isimli cihazını piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bunun ardından Honor 10X ismini X10 olarak değiştirdi. Bu iki cihaz arasındaki rekabet yonga seti tarafında da devam etti. Redmi 10X, MediaTek Dimensity 820 ile piyasaya çıktı. Fakat buna rağmen dün ortaya çıkan raporda X10 Max’ın Dimensity 800 ile geleceği belirtildi.
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Honor X10 Max nasıl bir ekrana sahip olacak?
Honor X10 Max, 7.09 inçlik ekranı ile en büyük akıllı telefonlardan biri olacak. Taban sürüm X10‘da bu değer 6.63 inçti. Firma, Honor 8X‘i çıkardıktan bir süre sonra 8X Max‘i çıkarmıştı. 9X modelinde ise Max sürümü esgeçmişti. Şimdi ise X10 Max ile bu geleneği devam ettirecek gibi görünüyor. Şirketin “Max” olarak çıkardığı telefonlar genel olarak büyük boyutlu olsa da bu sefer gerçekten neredeyse tablete yakın boyutta bir telefon karşımıza çıkıyor.
X10 Max her ne kadar “Max” takısını alsa da yonga seti tarafında taban modelinden daha düşük güçte yonga seti kullanıyor. Cihaz Dimensity 800 yonga setini kullanacak ve Honor tarafının ilk MediaTek adımlarından biri olacak. Cihazın diğer özelliklerini en kısa sürede öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.