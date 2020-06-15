Samsung Galaxy M41 cihazının ekranı farklı firmadan gelebilir!

Samsung, mobil cihazlara yaptığı OLED ekranlar ile adından sıkça söz ettirmekte. Ancak son gelen bilgilere göre firma yeni cihazı Galaxy M41 için farklı bir plana sahip.

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Samsung Galaxy M41, CSOT yapımı ekranlar ile gelebilir!

Samsung, yeni nesil giriş seviye cihazı Galaxy M41 için çalışmalarını sürdürüyor. Firma, akıllı telefon piyasasında bilindiği üzere, ekran paneli konusunda da adından sıkça söz ettirmekte. Apple gibi rakibi olduğu firmalar için dahi ekran üreten firma, görünüşe göre kendi içerisinde bir dönüm noktasını yaşamak üzere. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre Samsung, akıllı telefonlarında ekran maliyetini düşürmek istiyor. Bu konuda ilk adımı da Galaxy M41 için düşünen firma, cihazın OLED ekranını TCL firmasının sahip olduğu, CSOT şirketinden almayı planlıyor.

Giriş seviye telefonların maliyetlerini düşürerek, daha uygun fiyatlar ile kullanıcıları karşılamak isteyen Samsung, görünüşe göre bu planını yakın bir zamanda gerçekleştirecek. CSOT yapımı OLED ekranları Xiaomi ve Motorola da kullanırken, firma maliyeti düşürülmüş cihazlar ile daha çok kullanıcı çekmek istiyor. Hali hazırda BOE tarafından Galaxy S21 için OLED siparişi veren firma, bazı iddialara göre de bu kararından vazgeçti. Ortaya çıkan bilgilere göre BOE’nin ürettiği ekranlar, Güney Koreli firmanın bazı testlerini geçemedi. Bakalım firma, CSOT yapımı OLED ekranlar ile amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.