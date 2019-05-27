Galaxy M30 için Android Pie güncellemesi başlatıldı

Samsung’un mart ayında duyurduğu Galaxy M30 modeli için Android Pie 9.0 güncellemesi bazı kullanıcıların erişimine sunuldu.

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1.14 GB boyutunda yeni güncelleme

Samsung, Galaxy M serisinin üç üyesine Android 9.0 Pie güncellemesini haziran ayının başında paylaşılacağını duyurmuştu. Ancak bazı Galaxy M30 kullanıcıları Android Pie 9 güncellemesinin cihazlarına geldiğini duyurdu. M305FDDU1BSEA koduyla paylaşılan güncelleme, 1.14 GB boyutu ile dikkat çekiyor.

Galaxy M30 için paylaşılan son güncelleme, Samsung’un deneyim üzerine kurulu yeni arayüzü OneUI, Mayıs 2019 güvenlik güncellemesi ve çeşitli iyileştirmeleri beraberinde getiriyor. OneUI arayüzü ile birlikte Android Pie 9.0 altyapısı ile çalışacak Galaxy M30’da sistem genelinde karanlık mod desteği de bulunacak özellikler arasında.