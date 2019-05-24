Galaxy M serisine Android Pie güncellemesi geliyor

Samsung; Galaxy M10, M20, M30 cihazlarına Android Pie güncellemesini 3 Haziran’da Hindistan bölgesi için paylaşacağını duyurdu.

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OneUI arayüne sahip Galaxy M serisi cihazlar

Hindistan’da geçtiğimiz ay Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy On 7 Prime ve J7 Prime 2 cihazları için Samsung, Android Pie güncellemesini kullanıcılara paylaşmıştı. Samsung şimdi ise giriş segment için tasarlanan M10, M20 ve M30 modelleri için Android Pie güncellemesini 3 Haziran’da paylaşacağını duyurdu. Dokuz gün sonra paylaşılacak Android 9 Pie güncellemesi ilk olarak Hindistan bölgesindeki kullanıcılara sunulacak. Paylaşılacak güncelleme,Samsung’un yeni arayüzü OneUI ve önemli güvenlik güncelleştirmelerini barındıracak. Ancak güvenlik güncelleştirmesinin Mayıs veya Haziran paketi olup olmadığı ise şu anlık bilinmiyor.

Galaxy M10, M20 ve M30 cihazları bu yılın ilk çeyreğinde Android Oreo 8.1 tabanlı Experience 9.5 arayüzü ile birlikte tanıtılmıştı. Galaxy M10 cihazı gücünü Exynos 7870 işlemcisinden alırken, M20 ve M30 cihazları ise Exynos 7904’ü kullanıyordu.