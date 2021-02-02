Galaxy M02 Giriş seviyesinin yeni kralı

Tek şarjla uzun süreli kullanım sunan Samsung Galaxy M02, modeli tanıtıldı. Üstelik inanılmaz bir fiyat etiketiyle. İşte tüm özellikleri.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, özellikle en pahalısını isteyenden tutun, uygun fiyata kadar pek çok model çıkarıyor. Ne yazık ki, ülkemiz gibi ekonomik anlamda yetersiz ve alım gücü düşük olan yerlerde daha çok uygun fiyatlı olan modeller daha çok dikkat çekiyor. Fiyat, performans oranı yüksek giriş seviyesi bir Samsung model ise bugün tanıtıldı. Samsung Galaxy M02 modeli, bugün yapılan bir etkinlikte tanıtıldı. Telefon, özelliklerine göre oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy M02 özellikleri ve fiyatı

Oldukça uygun fiyat etiketiyle gelen telefon, buna uygun olarak giriş seviyesi özelliklere sahip. Teknolojiye meraklı bir kullanıcı için çok da ideal olmayan telefon, özellikle modern ama uygun fiyatlı ürün isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Özellik açısından ise MediaTek MT6739W işlemciyle gelen Samsung Galaxy M02, 6,5 inç HD+ çözünürlüğünde bir ekran ve 5.000 mAh bataryayla beraber geliyor. Telefon özellikle yüksek batarya kapasitesi ve nispeten düşük özellikleriyle uzun bir pil ömrü vaat ediyor. Ancak 7,7 W şarj desteği bu bataryayı doldurmayı zor hale getiriyor. Modelin 2 GB ve 3 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunurken 32 GB’a kadar dahili depolama alanı ile geliyor. Kamera kısmında ise 13 MP ve 2 MP olmak üzere iki arka kamera ve 5 MP ön kameraya sahip. Siyah, gri, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Galaxy M02’nin giriş seviyesi modeli için belirlenen fiyat ise 93 dolar.

Tüm özellikleri

Samsung Galaxy M02

Ekran : 6,5 inç HD+ OLED 60 Hz

: İşlemci : MediTek MT6739W

: RAM : 2 GB ve 3 GB

: Depolama: 32 GB (UFS 2.1)

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bağlantı: LTE, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Batarya: 5.000 mAh (7,7 W nispeten hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi : Android 10, ONE UI

: Ağırlık: 206 gram

Boy : 167.2 mm X 74.1 mm

Kalınlık: 9,1 mm

Fiyatı: 93 dolar

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