Oppo Reno5 Pro Plus, global lansmanı çok yakında yapılacak. Telefon, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyle yakında Avrupa ve diğer pazarlar için geliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.

reklam

Oppo Reno 5 ailesini, geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de yapılan bir etkinlikte tanıtmıştı. Oppo Reno5, Oppo Reno 5 Pro ve Oppo Reno5 Pro Plus şeklinde üç model tanıtılan etkinlik, sadece Çin’e özeldi. Şimdi ise özellikle ailenin ilgi çekici detaylara sahip telefonlarında biri olan, Oppo Reno 5 Pro Plus modeli için global lansman hazırlıkları başladı. Aslında telefon, bir süredir Çin dışında da merakla bekleniyordu. Hasret sonunda bitiyor. BBK Electronics bünyesindeki, Çinli akıllı telefon üreticisi nihayet global lansmanı yapmak için hazırlıklara başlamış gibi duruyor.

Oppo Reno5 Pro Plus global lansmanı yaklaşıyor

İddialara göre Oppo’nun yeni Reno5 Pro Plus lansmanı için aldığı belgeler özellikle uluslararası sertifikasyon sitelerinde görüntülenmeye başlıyor. Bu telefonun özellikle batı pazarı için global olarak tanıtılmasının planlandığını gösteriyor. Belgelerde sözü geçen model ise CPH2207. Bu sadece Oppo Reno5 Pro Plus modeline ait bir numara olduğundan, ailenin diğer üyelerinin tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz bilinmiyor. Henüz detaylar bilinmese bile, teknik özelliklerin Çin versiyonundan farklı olması beklenmiyor. Umuyoruz ki lansman kısa süre içerisinde yapılır ve telefon ülkemizde de satışa çıkar. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Göz atmak isteyebilirsiniz: Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro

Merakla beklenen telefonun özellikleri;