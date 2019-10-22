Galaxy Fold, Note 10 kamera özelliklerine kavuşuyor!

Galaxy Fold, geçtiğimiz seneki Samsung konferansından sonra oldukça ilgi çekici bir cihaz olduğunu bize göstermişti. Katlanabilir tipte, hem telefon hem de tablet fonksiyonları gösteren cihaz şimdi de firmanın amiral gemisinin sahip olduğu yeni kamera güncellemesine kavuşacak.

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Kore Devi, katlanabilir cihazında yaşadığı onca sıkıntıya rağmen geçtiğimiz aylarda satışa sunmaya karar vermişti. 2.000 dolarlık cep yakan fiyat etiketiyle dağıtıma başlanan telefon, birtakım kamera geliştirmelerinin içerisinde bulunduğu bir yazılım güncellemesi almaya başladı.

Firmanın, güncellemelerle ilgili bilgilere erişmemiza imkan sağlayan internet platformu Sammobil’de yayınlanan açıklamalara göre, Galaxy Fold cihazları için Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bahsi geçen güncelleme dağıtılmaya başladı. Daha geniş kitleye ulaşmasını ise yakın zamanda bekliyoruz, ifadelerine yer verildi.

Galaxy Fold cihazı üzerinde toplamda altı kameraya yer veriliyor. Kamera diziliminin, şirketin bu seneki Note ailesine mensup amiral gemisi modelinde gördüğümüz konumlandırmayla benzer özellikler taşıyor. Gelen yeni kamera özellikleriyle yazılımsal anlamda artık, iki cihazın da aynı performansı sunacağı tahmin ediliyor.

F900FXXU1ASJ4 kod adlı yazılım versiyonuna sahip geliştirme yamasında, öz çekim gece modu, videolar için Live Focus, AR doodle ve Hyperlapse modunda Super Steady kayıt gibi iyileştirmeler ve eklemeler de yer almış vaziyette.

Önceden, Samsung Note 10 ailesi cihazların sahip olduğu bu özelliği, Galaxy S10 serisi için de kullanıma açmıştı. Bu güncellemenin, firmanın pahallı klansmanda konumlandırdığı cihazlarda bu özellikleri aldığını görmemizi normal karşılamak gerekiyor.

Eğer, Fransa veya Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Galaxy Fold kullanıcısıysanız, yeni yükseltmeyi Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme > İndir ve Yükle sekmesinden cihazınıza hazır hale getirebilirsiniz.

Türkiye’de ise deneysel tasarıma sahip cihazın kullanıcılarının çokta yüksek olduğunu düşünmüyorum. Şu an, ülkemizde satışı da zaten bulunmuyor. Eğer bu cihaza sahip olmakta kararlıysanız, Sahibinden üzerindeki paralel ithalat yoluyla getirilen versiyonlarına bakabilirsiniz.