Samsung‘un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı modeli Galaxy F15 hakkında heyecan verici detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde teaser görselleriyle tanıtılan ve 22 Şubat’ta lansmanı yapılacak olan bu telefon, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Son olarak, Smartprix tarafından sızdırılan bilgilere göre, Samsung Galaxy F15’in bazı önemli özellikleri hakkında ipuçları elde edildi. Klasik Samsung tasarımına sahip olacağı belirtilen telefon, MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle gelecek. Bu, Dimensity 720 yonga setine sahip Galaxy A15’ten daha yüksek bir performans sunacağını işaret ediyor.

Galaxy F15’in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise büyük bir 6000 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği olacak. Bu, kullanıcılara uzun süreli kullanım sağlarken, şarj sorunlarına çözüm sunacak. Üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı belirtilen telefonun, geniş açılı, ultra geniş açılı ve makro kamera olmak üzere çeşitli çekim modları sunması bekleniyor.

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Samsung’un S24 serisiyle 7 yıllık yazılım desteği sağlama taahhüdü, F15 için de geçerli olacak. Bu, bütçe dostu cihazların da uzun süre güncel kalacağı anlamına geliyor. Galaxy F15’in 2027 yılına kadar güncellemeler alacağı ve beş yıl boyunca güvenlik yama güncellemeleri alması bekleniyor.

Tanıtım görsellerinde dikkat çeken bir diğer detay ise “Canlı Odaklama” adı verilen özellik. Yapay zeka desteğiyle, kullanıcılar arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak net ve odaklı görüntüler elde edebilecekler.

Galaxy F15’in ekran özellikleri henüz tam olarak ortaya çıkmamış olsa da, 6,5 inçlik bir ekranla ve 90 Hz yenileme hızıyla geleceği tahmin ediliyor. Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Samsung’un bütçe dostu bir seçenek sunacağı bekleniyor.

Sonuç olarak, Samsung Galaxy F15’in uygun fiyatlı segmentte büyük bir etki yaratacağına dair heyecan giderek artıyor. Kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ve rekabeti kızıştıracak bu yeni telefonun lansmanı büyük bir merakla bekleniyor.