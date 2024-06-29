Şubat 2024’te Samsung, Hindistan’da yeni Galaxy Book 4 serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıtıyor. Bu seride Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro ve Galaxy Book 3 Pro 360 gibi modeller bulunuyor. Ayrıca bölgede sessiz sedasız piyasaya sürülen üst düzey Galaxy Book 4 Ultra modeli de mevcut.

Galaxy Book 4 Ultra neler sunuyor?

Galaxy Book 4 Ultra, 16 inçlik bir AMOLED dokunmatik ekrana sahip ve Intel Core Ultra 9 veya Core Ultra 7 işlemcilerden biriyle donatılmış. GPU seçenekleri arasında RTX 4070 veya RTX 4050 bulunuyor.

Daha yüksek fiyatlı versiyon 32 GB RAM ile gelirken, temel versiyonda 16GB RAM bulunuyor. Her iki model de 1 TB SSD depolama alanına sahip. Ses için AKG’den Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlörler bulunurken, ön tarafta 2 MP’lik bir web kamerası ve arkadan aydınlatmalı sayısal tuşlu klavye yer alıyor. Güvenlik için parmak izi tarayıcısı da mevcut. USB Tip-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan bu cihaz, 76Wh pil paketiyle geliyor. Samsung Galaxy Book 4 Ultra’nın ağırlığı sadece 1,86 kilogram.

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Şu anda Galaxy Book 4 Ultra, Hindistan’da Croma’nın web sitesinde listelenmiş durumda ve çevrimdışı mağazalarda da görülebiliyor. Başlangıç ​​fiyatı yaklaşık 2.804 ABD Doları iken üst düzey seçeneği yaklaşık 3.379 ABD Doları civarında satılıyor. Resmi satış için beklenen açıklama ise yakında yapılabilir.