Şubat 2024’te Samsung, Hindistan’da yeni Galaxy Book 4 serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıtıyor. Bu seride Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro ve Galaxy Book 3 Pro 360 gibi modeller bulunuyor. Ayrıca bölgede sessiz sedasız piyasaya sürülen üst düzey Galaxy Book 4 Ultra modeli de mevcut.
İçindekiler
Galaxy Book 4 Ultra neler sunuyor?
Galaxy Book 4 Ultra, 16 inçlik bir AMOLED dokunmatik ekrana sahip ve Intel Core Ultra 9 veya Core Ultra 7 işlemcilerden biriyle donatılmış. GPU seçenekleri arasında RTX 4070 veya RTX 4050 bulunuyor.
Daha yüksek fiyatlı versiyon 32 GB RAM ile gelirken, temel versiyonda 16GB RAM bulunuyor. Her iki model de 1 TB SSD depolama alanına sahip. Ses için AKG’den Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlörler bulunurken, ön tarafta 2 MP’lik bir web kamerası ve arkadan aydınlatmalı sayısal tuşlu klavye yer alıyor. Güvenlik için parmak izi tarayıcısı da mevcut. USB Tip-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan bu cihaz, 76Wh pil paketiyle geliyor. Samsung Galaxy Book 4 Ultra’nın ağırlığı sadece 1,86 kilogram.
İlginizi çekebilir: Gebze Samsung mağazası açıldı, işte Samsung deneyim mağazası
Şu anda Galaxy Book 4 Ultra, Hindistan’da Croma’nın web sitesinde listelenmiş durumda ve çevrimdışı mağazalarda da görülebiliyor. Başlangıç fiyatı yaklaşık 2.804 ABD Doları iken üst düzey seçeneği yaklaşık 3.379 ABD Doları civarında satılıyor. Resmi satış için beklenen açıklama ise yakında yapılabilir.