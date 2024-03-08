Güney Koreli teknoloji devi Samsung, güncelleme politikaları ile sevilen bir marka. Bu bağlamda birçok cihazına Android 14 güncellemesi veren marka, Galaxy A72 Android 14 güncellemesini de yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy A72 Android 14 güncellemesi

Galaxy A72 Android 14 güncellemesi akıllı telefona Ocak 2024 güvenlik paketi ile birlikte geliyor. 1.2 GB büyüklüğündeki Galaxy A72 Android 14 güncellemesi şimdilik sayılı ülkelerde kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda Galaxy A72 Android 14 güncellemesi tüm ülkelerde kullanıma sunulacak.

Galaxy A72 neler sunuyor?

Galaxy A72, 2400 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde ve 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

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Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 720G yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 6GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 720G yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A72 dörtlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 64 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A72 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.