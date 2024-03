Samsung, akıllı telefonlarına Google’ın önde gelen güncelleme özelliği olan Sorunsuz Güncelleme’yi ekledi ve bu özelliği taşıyan ilk telefonlarından biri olan Galaxy A55 modelini piyasaya sundu. Ancak, bu hamle birçok kişi için şaşırtıcı oldu çünkü Samsung’un hala tüm amiral gemilerinde bu özelliği sunmaması dikkat çekici bir detay.

Sorunsuz Güncelleme özelliği, Galaxy A55’te artık mevcut olduğundan, kullanıcılara güncellemeleri daha sorunsuz bir şekilde indirme ve yükleme imkanı sunuyor. Bu özellik, bir güncelleme indirip yüklemek için cihazı yeniden başlatma gerekliliğini ortadan kaldırarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bu değişiklik, birçok kullanıcı tarafından Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında doğrulandı.

Sorunsuz Güncelleme özelliği, ilk olarak 2016 yılında tanıtıldı ve geleneksel güncelleme yöntemlerinden farklı olarak güncelleme işlemlerini arka planda gerçekleştirerek kullanıcıya daha pratik bir deneyim sunuyor. Bu özellik, cihazın ikincil bir sistem bölümü kullanarak güncellemeleri almasına olanak tanıyor. Samsung, bu özelliği önceki modellerine entegre etmemiş olsa da, Galaxy A55 gibi yeni modellerle bu teknolojiyi benimsemeye başladı.

Samsung may have finally implemented seamless updates on their Android devices! When updating the new Galaxy A55 5G, users have noticed that the software update screen now shows a “downloading and installing” as well as “verification” steps.

In addition, @TheMobileIndian… pic.twitter.com/3Xk8iQZ3gz

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 21, 2024