Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Şubat 2024 yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S24 serisini küresel pazar için piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, yeni amiral gemisi olacak olan Galaxy S25 üzerinde çalışıyor. Galaxy S25 çok hızlı olacak. Detaylara bakalım.

Galaxy S25 çok hızlı olacak

Galaxy S25 çok hızlı olacak sızıntısı Samsung Semiconductor tarafından geldi. Samsung Semiconductor yakın zamanda yeni nesil Universal Flash Storage (UFS) çözümlerine yönelik planlarını detaylandıran bir yol haritasını açıkladı. Galaxy S24 serisi UFS 4.0 dahili depolama ile birlikte geliyor. UFS 4.0 ile birlikte akıllı telefonlar 4 GB/s okuma yazma hızı sunuyor. Marka, Galaxy S25 serisi ile birlikte ise UFS 4.0 4-lane teknolojisine geçecek. Bununla birlikte akıllı telefonlar 8 GB/s okuma yazma hızı sunacak. Bundan mütevellit Galaxy S25 çok hızlı olacak.

Bir önceki nesil: Galaxy S24

Ekran tarafında Galaxy S24 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2340 (FHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 418 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor.

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Galaxy S24, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 kaputun altında Exynos 2400 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.2 GHz Cortex-X4, 2 adet 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 4 adet 1.95 GHz ARM Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 ülkemizde iki farklı varyasyonla satılıyor:

8 GB LPDDR5X RAM + 128 GB UFS 3.1 dahili depolama: 39.999 TL

8 GB LPDDR5X RAM + 256 GB UFS 3.1 dahili depolama: 42.499 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefon 25W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.