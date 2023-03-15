Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un uzun bir süredir uygun fiyatlı canavarı Galaxy A54 modelini tanıtması bekleniyordu. Bugün bu beklentiler karşılandı ve yeni canavar resmi olarak tanıtıldı. 480 Euro‘dan başlayan fiyatlar ile satılacak olan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Telefonda bizi 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Super AMOLED ekran karşılıyor. Kalbinde Exynos 1380 yonga setini barındıran telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB’lık alanları görüyoruz.

Kamera bölümünde ise arkada f/1.8 diyaframlı 50MP arka kamera, f/2.2 diyaframlı 12MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 5MP derinlik sensörü ve önde is f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera yer alıyor.

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Kutusundan One UI 5.1 tabanlı Android 13 işletim sistemi ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan bu telefon tam dört yıl boyunca ana Android güncellemelerini alacak. Türkiye pazarına da gelecek olan bu telefon muhtemelen 18.000 TL bandında ülkemizde satışa sunulacak.

İçindekiler Galaxy A54 özellikleri

Galaxy A54 özellikleri

6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Super AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Exynos 1380 işlemci (4 x 2,4 GHz Cortex A78 + 4 x 2 GHz Cortex A55 CPU)

Mali-G68 MP5 GPU

128GB / 256GB dahili depolama alanı

6GB / 8GB RAM

Samsung One UI 5.1 ile Android 13

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

f/1.8 diyaframlı 50MP arka kamera, f/2.2 diyaframlı 12MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 5MP derinlik sensörü

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Ekran içi Parmak izi sensörü

Boyutlar: 158,2 x 76.7 x 8.2mm

Ağırlık: 202g

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Toza ve Suya dayanıklı (IP67)

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

25W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya