Güney Koreli teknoloji devi Samsung, güncelleme politikaları ile sevilen bir marka. Bu bağlamda birçok cihazına Android 14 güncellemesi veren marka, Galaxy A52 Android 14 güncellemesini de yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy A52 Android 14 güncellemesi

Galaxy A52 Android 14 güncellemesi akıllı telefona Ocak 2024 güvenlik paketi ile birlikte geliyor. 1.2 GB büyüklüğündeki Galaxy A52 Android 14 güncellemesi şimdilik sayılı ülkelerde kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda Galaxy A52 Android 14 güncellemesi tüm ülkelerde kullanıma sunulacak. Galaxy A52 Android 14 güncellemesi alan ülkeler:

Afganistan

Avustralya

Avusturya

Bangladeş

Hırvatistan

Fransa

Almanya

Hindistan

Irak

İtalya

Kazakistan

Kenya

Libya

Malezya

Fas

Yeni Zelanda

Pakistan

Polonya

Portekiz

Romanya

Suudi Arabistan

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

Güney Afrika

İspanya

Sri Lanka

Tayland

Çek Cumhuriyeti

Filipinler

BAE

Ukrayna

Vietnam

Galaxy A52 neler sunuyor?

Galaxy A52, 2400 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.5 inç büyüklüğünde ve 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

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Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 720G yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 4 GB/ 6GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 720G yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 4500 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A52 üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 64 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A52 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.