Genel
Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!
Samsung Galaxy A52, birçok kullanıcının radarında! Şık tasarımı ve orta segmentte öne çıkan özellikleriyle gündemdeki yerini koruyan telefonu satın almak için 10 neden sıraladık. Sıraladığımız nedenleri, gerek aynı segmentteki diğer cihazlarla kıyaslayarak gerek donanım özelliklerini baz alarak değerlendirdik. Pekala Galaxy A52’yi satın alınabilir kılan 10 özellik ne? Cevapları videomuzda sizlerle paylaştık.
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İyi Seyirler!
Samsung Galaxy A52 Teknik Özellikleri
• 6.5 inç Full HD+ Super AMOLED 90 Hz Ekran
• Snapdragon 720G 4G işlemci
• 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM Seçenekleri
• 128 GB / 256 GB depolama alanı Seçenekleri
• microSD Kart Desteği
• 64 MP Sony IMX682 Ana Kamera
• 12 MP Ultra Geniş Açı
• 5 MP Makro ve 5 MP Derinlik Sensörleri
• 32 MP Çözünürlüklü Ön Kamera
• 25W Hızlı Şarj
• 4500 mAh Batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
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Akıllı Telefonlar
Mediatek, 6nm Dimensity 920 ve Dimensity 810 Yonga Setlerini Tanıttı!
Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.
Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.
Dimensity 920 yonga seti
Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.
Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.
Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.
Dimesity 810 yonga seti
Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.
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Genel
MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyası başlıyor. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara onlarca üründe fırsatı kaçırmayın! Son günün 15 Ağustos olduğunu unutmayın!
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Kampanyaya dahil olan birçok ürünle olmakla birlikte sizin için aralarından seçtiğimiz ürünlerle birlikteyiz. Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Sizin için oluşturduğumuz liste:
İçindekiler
Apple iPhone XR 64GB
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden ilki Apple iPhone XR 64GB. Apple’ın yeni tasarım dilini benimseyen modellerden birisi olan telefon içerisinde A12 Bionic işlemcisini bulunduruyor. 6.1 inçlik geniş ekranıyla içerik tüketmenin keyifli olduğu bu modele göz atmak ve 6599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı da sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
Samsung Galaxy A72
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise Samsung’un 2021 senesi için orta seviyedeki iddialı modellerinden birisi olan Galaxy A72. Model 6.7 inçlik 90Hz ekranıyla dikkat çekiyor. Arka tarafta bulunan dört kamerasıyla anılarınızı da ölümsüzleştirebilir 128GB hafızasında saklayabilirsiniz. Ek olarak stereo hoparlör sunan ve IP67 sertifikasına da sahip olan modele göz atmak ve 5199 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
ALTUS AL 616 2’si 1 Arada Süpürge
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise ALTUS AL 616 2’si 1 Arada Süpürge. 14.4 W güç sunan model yıkanabilir filtreye sahip. Yarım litrelik (0,5L) toz haznesine sahip olan bu dik süpürgeye göz atmak ve 599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
SAMSUNG 50TU8500 50″ 125 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV
MediaMarkt’ta stokları eritiyoruz kampanyasında sizler için seçtiğimiz ürünlerden bir diğeri ise SAMSUNG Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV. Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 50TU8500 50″ 125 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Siz de bu ürüne göz atmak ve 6599 TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik paraf ve bonus karta peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla sizleri bekliyor. Kampanyanın 15 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu unutmayın!
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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