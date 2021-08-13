Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!

Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.

Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.

Dimensity 920 yonga seti

Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.

Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.

Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.

Dimesity 810 yonga seti

Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.