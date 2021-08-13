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İnternet Hızım Neden Düşer? | İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?
Bu videomuzda Ersin Akman ile Kemalettin Bulamacı “İnternet hızım neden düşer?” ve “İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?” sorularının cevabını arıyorlar. Keyifli bir sohbet ile tüm detaylar videomuzda!
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İnternet Hızım Neden Düşer? | İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?
0:00 Giriş
1:58 Türkiye’de internet yavaş mı?
2:29 Türkiye’de internet bağlantı sayısı
3:11 Türkiye’de kaç tip internet bağlantısı çeşidi var
3:53 Türkiye’de DSL abonesi olan herkes Türk Telekom altyapısı mı kullanıyor
5:11 Türkiye’nin ortalama internet hızı Avrupa’ya kıyasla düşük mü
5:55 Hızlara göre sabit geniş bant internet abonelerinin dağılımı
6:22 Türkiye’deki internet abonelerinin %50’si 16 Mbps’nin altındaki hızlar için fatura ödüyor
8:48 Kemalettin Bulamacı evine neden 2. bir hat satın aldı
10:33 Aynı kaynaktan gelen 2 bağlantı arasında neden hız farkı var
19:22 ADSL’in topolojisi
21:12 İnternetim kesiliyorsa, hızım stabil değilse bu problemlerin önüne geçmek için ne yapmalıyım
24:10 Apartmanın internet kutusundan sağlayıcıya kadar olan bağlantı kimin sorumluluğunda
25:14 Saha dolapları
28:14 İnternet hızını artıramayan abone bölgesindeki başka alternatiflere bakarken neye dikkat etmeli
31:27 İzleyicilerimizin yorumlarda sordukları soruları 2. videoda yanıtlayacağız
32:29 5G’de ne durumda olduğumuz konusunu da ayrı bir videoda değerlendireceğiz
33:11 BT Dünyası
34:30 Kapanış
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Genel
Galaxy A52 Almak İçin 10 Neden!
Samsung Galaxy A52, birçok kullanıcının radarında! Şık tasarımı ve orta segmentte öne çıkan özellikleriyle gündemdeki yerini koruyan telefonu satın almak için 10 neden sıraladık. Sıraladığımız nedenleri, gerek aynı segmentteki diğer cihazlarla kıyaslayarak gerek donanım özelliklerini baz alarak değerlendirdik. Pekala Galaxy A52’yi satın alınabilir kılan 10 özellik ne? Cevapları videomuzda sizlerle paylaştık.
Göz atmak isteyebilirsiniz: İnternet Hızım Neden Düşer? | İnternet Hızımı Nasıl Arttırabilirim?
İyi Seyirler!
Samsung Galaxy A52 Teknik Özellikleri
• 6.5 inç Full HD+ Super AMOLED 90 Hz Ekran
• Snapdragon 720G 4G işlemci
• 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM Seçenekleri
• 128 GB / 256 GB depolama alanı Seçenekleri
• microSD Kart Desteği
• 64 MP Sony IMX682 Ana Kamera
• 12 MP Ultra Geniş Açı
• 5 MP Makro ve 5 MP Derinlik Sensörleri
• 32 MP Çözünürlüklü Ön Kamera
• 25W Hızlı Şarj
• 4500 mAh Batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
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50 TL FARKLA AMOLED ALINIR MI? | POCO F3 vs Xiaomi Mi 10T
Xiaomi’nin Mi 10T ailesi piyasaya ilk çıktığında adeta ülkemizdeki akıllı telefon sektörünü sallamıştı ve çok kısa bir sürede stokların tükendiğini görmüştük. Aradan daha henüz 1 yıl bile geçmeden; Poco F3’ün de piyasadaki yerini aldığını görüyoruz ve Poco F3, yine en çok dikkat çeken akıllı telefon modelleri arasına girmeyi başardı. Fiyatları da hemen hemen aynı olan bu 2 cihaz arasında bakalım hangisi bize göre daha avantajlı.
Xiaomi Mi 10T ve Poco F3 modellerinin fiyatını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Mi 10T ve Poco F3 modellerinin fiyatını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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İçindekiler
Poco F3 mü yoksa Xiaomi Mi 10T mi?
Bir dönemin en popüler akıllı telefonuna karşı Poco F3 neler sunabiliyor diye soracak olursanız; bizce işin en can alıcı noktası ekran tarafında. Günümüz koşullarında fiyatları arasında yaklaşık 50 TL bulunduğunu da varsayarsak; birçok kullanıcının 144 Hz IPS LCD ekran yerine 120 Hz AMOLED ekranı tercih etmeye daha yatkın olduğunu düşünüyoruz. Hatta geçmiş dönüp baktığımızda Mi 10T ailesiyle ilgili en çok eleştirilen tarafın da ekran olduğunu ve insanların keşke ekran da AMOLED olsaymış dediğini duyuyorduk. Öte yandan cihazın kalın ve ağır olması da bir başka eleştiri noktasıydı. Poco F3’te Xiaomi, bütün bu eleştirileri dikkate almış olacak ki; bütün bu noktaları düşünüp bir düzenlemeye gitmeye karar vermiş. Umarız bu noktada Xiaomi’nin hafifleme ve incelme hamlesinin devamı da gelir.
Poco F3’ün kamera çıkıntısı da azaltılmış durumda. Bu sayede cebinize koyup çıkarırken daha rahat ediyorsunuz.
Ekran
Ekran tarafında Poco F3’ün tazeleme hızının Mi 10T’ye göre 24 Hz daha düşük olmasıysa bize kalırsa göz ardı edilmesi gereken bir fark. 24 Hz hem hayatınızı ciddi anlamda değiştirmeyecekken hem de Poco F3’te 1 milyar renk destekleyen E4 AMOLED panel bulunması ekran tarafında Poco F3’ü yine de öne geçirmeyi başarıyor. AMOLED panellerin pikseller altındaki ledleri kapatarak pil tüketimi yönünde avantaj sağlayabilmesi de iş pil ömrüne gelince yine Poco F3’ün öne geçmesini sağlıyor. Ekran boyutlarının da aynı olması, iki cihaz arasında herhangi birinin üstünlük sağlayamaması anlamına geliyor. 6.67 inçlik iki ekran da ortalamanın üstünde büyüklüğe sahip ekranlar.
Ayrıca iki cihazın ekranı da Corning Gorilla Glass 5’le korunuyor. Bu noktada dayanıklılık bakımından iki cihazın ekranının da düşmelere karşı benzer bir korumaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
İşlemci ve performans
İşlemci tarafında 2 cihaz da Qualcomm’un en güncel ve güçlü işlemcilerinden birine sahip olduğu için günlük kullanımda herhangi bir fark gözlemleyebilmeniz mümkün olmuyor. Farkın görüldüğü tek noktaysa sentetik testler oluyor. Bunun dışında gerek oyun performansı gerek de uygulama kullanma performansı noktasında iki cihaz da amiral gemisi düzeyinde güce sahip.
Batarya
İki cihaz da bizim günlük limit olarak belirlediğimiz 4.000 mAh’in çok üstünde bir kapasiteye sahip. Poco F3’te 4.520 mAh kapasiteli bir pil mevcutken Xiaomi Mi 10T modelinde 5.000 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Cihazların işlemcilerinin de verimli işlemciler olmasından dolayı pil kullanımı noktasında iki cihazla da yoğun kullanımda bile 1 günü çıkarabilmeniz mümkün.
Kamera
İş kameralara gelince iki cihaz da tatmin edici düzeyde fotoğraf performansı gösterebiliyor. Bu sayede profesyonel fotoğrafçılık yapanlar değil de günlük fotoğraflar çeken ve çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcıların bütün beklentilerini karşılayabiliyorlar.
Poco F3 Teknik Özellikler
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.9%
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Dahili Hafıza
|128 GB
|Ram
|6 GB
|Batarya
|4.520 mAh
|Arka Kamera
|48 MP (f/1.8)
|2. Arka Kamera
|8 MP (f/2.2)
|3. Arka Kamera
|5 MP (f/2.4)
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.9%
|Ekran Hacmi
|107.4 cm2
|Ekran Oranı
|20:9
|Ekran Yenileme Hızı
|120 Hz
|Piksel Yoğunluğu
|395 PPI
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
Mi 10T Teknik Özellikler
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.2%
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 865
|Dahili Hafıza
|128 GB
|Ram
|6 GB
|Batarya
|5000 mAh
|Arka Kamera
|64 MP (f/1.9)
|2. Arka Kamera
|13 MP (f/2.4)
|3. Arka Kamera
|5 MP (f/2.4)
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.67″
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2400 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|85.2%
|Ekran Hacmi
|107.4 cm2
|Ekran Oranı
|20:9
|Ekran Yenileme Hızı
|144 Hz
|Piksel Yoğunluğu
|395 PPI
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
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