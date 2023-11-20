Samsung’un A serisi ülkemizde çok sevildi ve çok sattı. Giriş segment, orta segment, orta-üst segment gibi geniş bir aralıkta seçeneklere sahip serinin yeni nesilleri tanıtılmaya hazırlanıyor. Bir süredir akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntıya şahitlik ettik. Geldiğimiz noktada bugün Galaxy A25 5G’nin tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy A25 5G neler sunacak?

Galaxy A25 5G, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte olacak ve 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. 1000 nit parlaklık sunacak olan ekranda Süper AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

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Galaxy A25 5G kaputun altında Exynos 1280 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Galaxy A25 5G’den önceki nesil: Galaxy A24

Galaxy A24 6.5 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını ve 1000 nit parlaklığı destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih ediliyor.

Galaxy A24 4G, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Galaxy A24 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.