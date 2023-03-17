Samsung, Çarşamba günü A serisinin yeni üyeleri olan Galaxy A34 ve Galaxy A54’ü piyasaya sürmüştü. Ancak A serisinde başka üyeler de olacak. Bunlardan birisi de ülkemizde de çok sevilen ve çok satan Galaxy A23’ün yeni nesli olan Galaxy A24 4G. Geldiğimiz noktada bugün Galaxy A24 4G’nin bazı teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Sızıntıya göre akıllı telefon dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Bu renkler ise şunlar;

Siyah

Limon Yeşili

Bordo

Gümüş

Teknik özellikler kısmında da sızıntılar mevcut. Sızıntılara göre akıllı telefon 6.5 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını ve 1000 nit parlaklığı destekleyecek. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilecek. Bunun yanı sıra Galaxy A24 4G Vision Booster teknolojisi ile gelecek. Bu teknolojinin ekranı daha parlak hale getirip aynı zamanda daha iyi renk doğruluğu sağladığı iddia ediliyor.

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Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy A24 4G, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Son sızıntılar ise kamera tarafında. Galaxy A24 4G üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera olacak. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunacak.