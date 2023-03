Samsung, amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra‘nın DxOMark testindeki başarısıyla ön plana çıkmayı başardı. Telefon, testte aldığı yüksek puanlarla birlikte Ses, Pil, Kamera ve Ekran alanlarında altın etiket kazandı.

DXOMark daha öncede, kamera için benchmark testleri yapmanın yanı sıra akıllı telefon pil ömrü, verimlilik ve şarj performansı için de testleri de yaptı. Samsung Galaxy S23 Ultra’yı değerlendiren DXOMark, Ultra-Premium kategorisinde en iyi pil performansına sahip olduğu için Altın pil etiketini verdi.

Here is something we don't see every day at #DXOMARK: a device that has earned FOUR gold labels! 🤩 The @Samsung #S23Ultra #Snapdragon's performance has achieved gold labels in Audio, Battery, Camera and Display!

