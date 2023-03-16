Samsung, amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra‘nın DxOMark testindeki başarısıyla ön plana çıkmayı başardı. Telefon, testte aldığı yüksek puanlarla birlikte Ses, Pil, Kamera ve Ekran alanlarında altın etiket kazandı.

DXOMark daha öncede, kamera için benchmark testleri yapmanın yanı sıra akıllı telefon pil ömrü, verimlilik ve şarj performansı için de testleri de yaptı. Samsung Galaxy S23 Ultra’yı değerlendiren DXOMark, Ultra-Premium kategorisinde en iyi pil performansına sahip olduğu için Altın pil etiketini verdi.

Here is something we don't see every day at #DXOMARK: a device that has earned FOUR gold labels! 🤩 The @Samsung #S23Ultra #Snapdragon's performance has achieved gold labels in Audio, Battery, Camera and Display! 🥇 Discover more about our label program: https://t.co/Y3SrAqCInE pic.twitter.com/rrUJPnAwt6 — DXOMARK (@DXOMARK) March 16, 2023

DXOMark, Pil performansının yanı sıra Ekran ses ve kamera da başarılı olduğunu açıkladı. İncelemeyle birlikte Samsung Galaxy S23 Ultra‘ya 142 puanlık bir DXOMark pil puanını elde etti, bu puan Ultra Premium sıralamasında 1. sırada yer alıyor ve ROG Phone 6 (140 puan), iPhone 13 Pro Max (136 puan), iPhone 14 Pro Max (133 puan), iPhone 14 Plus (128 puan) ve Huawei P50 Pro (123 puan) gibi modelleri geride bırakıyor.

Küresel sıralamada Galaxy S23 Ultra, 152 puanla 1. sırada yer alan Honor Magic 5 Lite 5G gibi diğer güç tasarruflu orta sınıf cihazların ardından 6. sırada yer alırken, onu Honor X7a (147 puan), Oppo Reno 6 5G (146 puan), Realme GT Neo 2 5G (144 puan) ve Honor X9a (143 puan) takip etti.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S23 Ultra için Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı

DXOMark’a göre, Galaxy işlemci için Snapdragon 8 Gen 2 ve 5.000mAh batarya ile donatılmış Samsung Galaxy S23 Ultra, orta düzeyde kullanımda neredeyse 3 gün (67 saat) ve yoğun kullanımda yaklaşık 2 gün (42 saat) pil ömrü sunuyor. Özellikle video akışı ve telefon görüşmeleri için pilin deşarj akımlarının oldukça düşük olduğunu ve bunun da iyi optimize edilmiş bir cihazın göstergesi olduğunu ekledi.

Pil ömrü söz konusu olduğunda Galaxy S23 Ultra, 67 saatlik ılımlı kullanım süresiyle ultra premium kategoride 3. sırada yer alıyor. ROG Phone 6 (72 saat) ve iPhone 13 Pro Max’in (68 saat) arkasında yer alıyor. Küresel olarak, Galaxy S23 Ultra’nın pil ömrü birkaç orta sınıf cihazın ardından 20. sırada yer alıyor.