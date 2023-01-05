Güney Koreli teknoloji devi Samsung, birkaç sızıntıdan sonra şirketin en son giriş/orta seviyesi 5G telefonu Galaxy A14 5G‘yi tanıttı. 190 dolar fiyata sahip olan bu telefon sunduğu özellikler ile segmentinin sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Gelin lafı uzatmadan telefonun özelliklerine göz atalım.

Samsung’un yeni telefonu selefinde 6.5 inç büyüklüğündeki ekrandan biraz daha büyük olan Infinity-V çentiği ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.6 inç ekran ile geliyor. Bu ekran HD+ çözünürlüğünde ve IPS bir panele sahip.

4 GB RAM ve 6 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonda MediaTek’in Dimensity 700 yonga seti yer alıyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB’lık sürümlere yer veriliyor. Kameraya geçecek olursak telefonun arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP sensör yer alıyor. Ön tarafta ise bizleri f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera karşılıyor.

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One UI 5 tabanlı Android 13 ile gelen telefon tam dört yıla kadar güvenlik güncellemlerini alcak. 15W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkan bu modelin yakında Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.

İçindekiler Samsung Galaxy A14 5G özellikleri

Samsung Galaxy A14 5G özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde 90 Hz tazelemli Infinity-V LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 700 7nm işlemci (2 x 2.2GHz Cortex-A76 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G57 MC2 GPU

64GB / 128GB depolama alanı

4GB / 6GB LPDDR4x RAM

microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

OneUI 5.0 ile Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP sensör

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 167,7 x 78,0 x 9,1 mm, Ağırlık: 202 g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

15W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli pil