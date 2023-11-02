Samsung bir süredir giriş segmentteki yerini Xiaomi, Oppo, Realme gibi Çinli markalara kaptırdı. Bu bağlamda giriş segmentteki yerini kaptırmak istemeyen Samsung, Galaxy A0x, Galaxy A1x, Galaxy A2x serileriyle giriş segmentte rekabet etmeye çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy A0x serisinin yeni üyesi olacak olan Galaxy A05 Bluetooth SIG sertifikasını alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

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Bluetooth SIG sertifikasına göre akıllı telefon SM-A055F-DS, SM-A055F, SM-A055M-DS ve SM-A055M olmak üzere birden fazla model ile gelecek. Bu modellerin ülkelere göre değişiklik göstermesi bekleniyor.

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefonlar NBTC sertifikalarını almıştı. NBTC sertifikasına göre Galaxy A05 SM-A055F, Galaxy A05s ise SM-A057F model numarasına sahip olacak. NBTC sertifikası bizlere cihazların kodlarından başka bir bilgi sunmuyor.

Samsung Galaxy A05 b ir önceki nesil: Galaxy A04

Galaxy A04, Samsung’un “Infinity-V” ismini verdiği damla çentikli bir tasarımla birlikte geliyor. Damla çentikli ekran 6.5 inç büyüklük, IPS LCD panel, HD+ çözünürlük ve 60hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Akıllı telefon ikili bir arka kamera dizilimine sahip. Galaxy A04’te 50 MP çözünürlükte ve f1.8 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir kamera kullanılmış.

Samsung Galaxy A04 kaputun altında MediaTek Helio P35 yonga setine sahip. Her iki cihazda 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip.