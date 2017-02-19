Fukushima Nükleer Reaktöründe 2 Haftada 2. Robot Bozuldu

Fukushima nükleer reaktöründeki sızıntının boyutları hala bilinmiyor. Bilinmezliği ortadan kaldırmak için kullanılan robotların çalışma alanı oldukça zorlu.

Nükleer reaktördeki radyoaktif sızıntı yüzünden son iki haftada reaktöre gönderilen iki robot bozuldu. Fukushima Daiichi reaktöründe 2011 yılından bu yana büyük miktarlarda sızıntı yaşanıyor ancak bu sızıntının boyutunu belirlemek mümkün değil.

Robotların görevi iki numaralı reaktörde neler olup bittiğini çekimini yapmak. Ancak yüksek radyoaktivite yüzünden robotlar kısa sürede bozuluyor. Bu hafta reaktörün işletmecisi Tokyo Electric Power Company tarafından gönderilen robot yine bozuldu ve şirket robotun kablosunu keserek onu içeride bıraktı.

60 santimetre uzunluğunda bir kola sahip olan robot kabaca akrebe benziyor. Robotun önünde ve arkasında bir adet kamera yer alıyor. Robotun üzerinde ayrıca sıcaklık ölçer ve radyasyon sensörleri bulunuyor.

Unit 2 Primary Containment Vessel Investigation at Fukushima D… “Scorpion Robot” Obtained Additional Information from Unit 2 PCV: On February 16, the “Scorpion-shaped robot” was inserted into the Unit 2 Primary Containment Vessel (PCV) at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station to further investigate the conditions within. It went along the CRD rail that led to the area directly below the Reactor Pressure Vessel called the pedestal area, and obtained additional information such as the PCV interior, deposits conditions, temperature readings, and radiation levels. Even though the robot could not reach the pedestal area, which we had initially planned to investigate, valuable information was obtained which will help us determine the methods to eventually remove fuel debris. The robot was left inside the PCV not to obstruct further investigations, as an option of the original plan, since it stopped over the deposits. TEPCO Holdings will continue to review the information, such as deposits on the CRD rail and conditions inside the pedestal, obtained from this entire investigation. For more photos and information, go to http://photo.tepco.co.jp/en/date/2017/201702-e/170216-01e.html Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated paylaştı: 16 Şubat 2017 Perşembe

Felaketten bu yana bu santral içerisinde bozulan yedinci robot oldu. Reaktörün radyoaktif atığının 2016 yılının Mart ayından bu yana 5 katına çıktığı tahmin ediliyor. Geçen hafta gönderilen robot 2 saat sonra geri çıkarılmıştı ancak yüksek radyasyon seviyelerinden dolayı robotun kamerası kızarmıştı.