Fujitsu’nun Duyurduğu Yeni Bilgisayar 900 Gramdan Daha Hafif

Fujitsu bir zamanlar önemli bir bilgisayar üreticisi olarak biliniyordu ancak son zamanlarda sadece Japonya pazarına model çıkarıyordu.

Bilgisayarların giderek inceldiği ve hafiflediği günlerde Fujitsu da bir adım atarak bu yönde bir model duyurdu. Şirketin duyurduğu iki model de 900 gramdan daha hafif.

UH serisi olarak piyasaya çıkacak olan cihazlarda Intel’in 8. nesil Core i5-8250U ve Core i7-8550U işlemci seçenekleri olacak. Modellerde Intel UHD 620 grafik işlemcisi 20 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. 13.3 inç büyüklüğündeki ekran 1080p çözünürlük ile geliyor. Modellerde 25 watt ya da 50 watt batarya seçenekleri yer alıyor. Şirket cihazların ne zaman satışa çıkacağına veya fıyatına dair herhangi bir bilgi vermedi.