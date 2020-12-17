Fujifilm ve IBM 580 TB kapasiteli yeni bir manyetik bant geliştirdi

Manyetik bantlar, uzun zamandır yedekleme ortamı olarak kullanılmaktadır. IBM firması, üretilen devasa miktardaki veriyle başa çıkabilecek tek teknolojinin 60 yılıdır kullanılan manyetik bant olduğunu belirtiyor. Firma ayrıca manyetik depolamada bir dünya rekoru kırmak için Fujifilm ile işbirliğine giriştiklerini belirtti. İki şirket birlikte geliştirdikleri teknoloji sayesinde inc kare başına 317 gigabaytlık bir depolama kapasitesi elde etmeyi başardılar.

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Fujifilm ve IBM 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesi elde etti

Elde edilen bu bant mevcutlarından yaklaşık 30 kat daha fazla veri depolama kapasitesine sahip olacak. IBM, 580 terabayt’ın 944 mt yüksekliğindeki 786.977 CD’ye eş değer olduğunu vurguladı.

Normalde manyetik bantların üretiminde Baryum Ferrit partikülleri kullanılıyor. Fujifilm bu yeni ürettiği bantta, elde etmek için yoğun çaba serf etti Stronsiyum Ferrit partiküllerini kullandı. Yorucu çalışmalarının sonucunda aynı miktar bant kullanarak daha fazla depolama alanı elde ettiği yeni manyetik bantları üretmeyi başardı.

Firma Stronsiyum Ferrit partiküllerinin yanı sıra düşük sürtünmeli bir manyetik bant kafası da geliştirdi. Bunun sayede elde edilen bant, 15 km/s hızla hareket ederken okunabilme özelliğini kazanmış oldu. Ayrıca kafanın banta göre hassas konumunu korumasına yardımcı olan yeni bir servo kontrolcü seti geliştirdi.

Bulutta depolanan çoğu verinin aynı zamanda bir yerlerde yedeklenmesi de gerekiyor. Manyetik bantlar bu işi hallediyor. Akıllı telefonların kullanımının iyice yaygınlaşmasının ardından yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve video kayıtları çok fazla depolama alanı kaplamaya başladı. Ayrıca bir çok alanda elde edilen veriler artık neredeyse tamamen elektronik ortamda tutuluyor. Kısacası gün geçtikçe daha fazla veri depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Oluşan ihtiyacı karşılamak için bu ve benzeri teknolojik gelişmeler hayatı önem taşıyor.