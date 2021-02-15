Genel
Fransa, Google’a 1,1 milyon Euro ceza kesti
Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google’a 1,1 milyon Euro para cezası verdi. Google, söz konusu cezayı ödemeyi kabul etti.
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AB’nin ABD merkezli teknoloji devlerine açtığı mali savaşın başını çeken Fransa; Google’ın otel derecelendirmesi- sıralamasında tüketiciyi yanlış yönlendirdiği saptaması üzerinden harekete geçti. Reuters’ta yer alan habere göre ABD’li şirketi yüklü miktarda ceza ödeyecek.
Fransa Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada; otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020’de Google’un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.
Google’un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca Google İrlanda ve Google Fransa bu durumu düzelttiği de belirtildi.
Bunanla birlikte açıklamada; Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa’ya 1,1 milyon Euro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı. Bu durumun diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi bekleniyor.
France fines Google 1.1 million euros over hotel rankings practices https://t.co/Ojuk8phJaY pic.twitter.com/6tyIoIriRt
— Reuters (@Reuters) February 15, 2021
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Son olarak Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL) internet arama motoru Google’a ve sanal perakende devi Amazon’a kullananlara ‘yanlış çerez (cookies) politikası uyguladığı gerekçesiyle’ toplamda 135 milyon euro ceza kesmişti.
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Genel
YÖK Başkanı, online eğitim anketi hakkında açıklamalarda bulundu
Geçtiğimiz hafta YÖK tarafından üniversite öğrencilerine ve öğretim görevlilerine sunulan yüz yüze eğitimle ilgili anketin süresi doldu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK); küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenlemişti.
Üniversite öğrencileri ile akademisyenleri ilgilendiren bu anket çalışması, pandemi sürecinde hayatımıza giren uzaktan eğitimle ilgili genel görüşün alınmasını kapsıyordu. Öğrenci ve akademisyenlerin görüşüne önem verileceğini söyleyen YÖK Başkanı Yekta Saraç; ikinci dönem için uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğinin bu ankete bağlı olduğunun sinyalini vermişti.
— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) February 15, 2021
Anketin katılımcı sayısı bakımından, Türkiye’de yapılan en büyük anketlerden birisi olma özelliğine sahip olduğunu belirten Saraç; “Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz.
Öğrencilerimizin sadece yüzde 11’i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3’ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız; öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir” dedi.
Son olarak, YÖK anketine gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrenci ile 29.000 öğretim elemanı katılım sağladı. Ayrıca Başkan Saraç; ankete cevap veren öğrencilerin %55’i kız öğrenci olduğunu açıkladı.
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Genel
Gmail gelen kutusunda arama yapmak kolaylaşıyor
Google e-posta hizmeti Gmail için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme kullanıcıların belli mesajları daha kolay bulabilmesine yardımcı olacak.
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Konuyla alakalı bir blog yazısı paylaşan firma Gmail arama işlevine yaptıkları değişikliklerden bahsetti. Buna göre arama kısmı artık belli e-posta adresleriyle alakalı sonuçları da gösterecek.
Yapılan açıklamaya göre Gmail’de bir e-posta adresi araması yapıldığında o adresle ve parçası olduğu takma adlarla ilgili bütün e-postalar gözükecek. Gösterilen sonuçlarda ise gönderilen, gönderen, eklenen ve gizlenen kişi alanları kullanılacak.
Güncelleme şu anda Google Workspace kullanıcıları için gelmiş durumda. Ancak ücretsiz kullanıcıların da bu güncellemeden yararlanıp yararlanamayacağı şu anlık meçhul. Google konuyla alakalı sorulara henüz cevap da vermiş değil.
Google tarafından e-posta almak için ana adrese alternatif bir adres oldukları belirtilen bu takma isimlerin; birçok kullanım yeri mevcut. Örneğin bir kerede birden çok kişiye mesaj gönderilmesinde yardımcı oluyorlar. Özellikle iş kullanımlarında bu tip olaylar gözlemlemek mümkün. Aynı şekilde adreste değişikliğe gidecek kişiler için yeni hesap açmayı gerektirmeden bu imkanı veriyorlar.
Gönderilen veya alınan e-posta takma isimlerinin aranması; daha önceleri nispeten zor ve çok daha detaylı aramalar yapmak gerektirebilen bir durumdu. Google’a göre bu işlev güncellemeyle birlikte kullanıcıların daha kolay ve daha az çabayla yapabilecekleri bir hale geliyor. Bu durum da özellikle gelen kutuları kalabalık olanlar için sevindirici bir haber.
Genel
MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Başladı!
Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt’ta.
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MediaMarkt’ta fırsatlar devam ediyor
Birçok üründe indirimler ve özel teklifler sizleri bekliyor. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler ise şu şekilde:
Apple iPhone SE 64GB
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PHILIPS PSG9050/20 Buhar Kazanlı Ütü
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JBL Tune 500BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık
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