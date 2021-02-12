Cuma Raporu
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
Cuma Raporu #141 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir: Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Nu haftaki Cuma Raporu’nun Zaman Çizelgesi #141
00:00 Giriş ve Aydoğan’ın sağlık durumu
04:55 Türkiye Uzay Ajansı – Milli Uzay Programı
07:30 Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin Mars Yörüngesine giriş yaptı
08:54 Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki elektronik ürün satışına yasak getiriyor
14:58 Starlink için 99 dolar’a ön kayıtlar başladı
23:43 İkinci Doz Aşılama Başladı
25:47 Facebook ve Twitter’dan Clubhouse özellikleri
29:47 İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
40:10 Huawei Biden ile görüşmek istiyor
52:03 Mart’ta EMUI 11.1 ile Harmony OS geliyor!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Cuma Raporu #140 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Cuma Raporu #140 Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:19 Xiaomi’den dört tarafa kavisli, portsuz telefon
07:20 Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli’ye Twitter’dan kısıtlama!
36:57 Clubhouse uygulamasının değeri 1 milyar dolara ulaştı
43:30 OPPO Find X3 ailesi geliyor
45:42 Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor
58:00 Intel üç yıldır ilk kez işlemci alanında AMD’yi geçti
59:20 2020’de Türk Telekom %20 büyüdü!
01:04:24 LG Wing, 14.000 TL fiyatla Türkiye’de
01:05:50 SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
01:06:58 Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa ediyor!
01:10:35 PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!
01:12:37 8 Şubat’taki Mi 11 lansmanında Mi 11 Pro ve Pro Plus modelleri de geliyor!
01:18:42 Bir diğer Nokia efsanesi 3650 geliyor!
01:20:02 Steam Oyun Festivali Başladı!
01:21:52 Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı
01:24:19 Elektrikli otomobillere %400’e varan ÖTV zammı geldi!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Cuma Raporu #139 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; GameStop hisseleri neden olay oldu? Sizler için açıkladık
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:31 2020 yılı 4. çeyrekte akıllı telefon pazarı %4.7 büyüdü
06:12 Honor V40 5G tanıtıldı, Dimensity 1000+ ve 120 Hz şelale ekran
12:10 Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
18:28 Xiaomi’den Havadan Şarj cihazı: Mi Air Charger
29:26 Cem Bölükbaşı F3 Asya’da yarışıyor
30:59 Akıllı Televizyonlarda Mini LED dönemi başlıyor
38:20 Düşük fiyatlı iPhone SE Plus geliyor!
43:53 SpaceX, 143 adet uyduyu yörüngeye oturtarak yeni bir rekora imza attı
48:42 Covid-19 Türkiye gündemi ve Novavax aşısı
58:00 Netflix Türkiye’de Ofis Müdürü ilanı açtı
01:01:20 Getir Londra’da hizmete başladı
01:07:40 Harry Potter dizisi geliyor
01:11:40 GameStop olayı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
Cuma Raporu #138 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:20 GeForceNow Turkcell işbirliği ile Türkiye’de
08:45 LG fikir değiştirdi: Mobil birim satılabilir ya da kapatılabilir!
24:08 Samsung Genel Müdür Yardımcısı hapis cezası aldı
31:13 Qualcomm Snapdragon 870, resmi olarak duyuruldu!
36:15 Honor V40, kutusundan Google servisleriyle çıkabilir!
43:58 Tecno, Türkiye’ye 25 milyon dolar yatırım yapacak
39:06 Huawei artık Intel’den ürün tedarik edemeyecek
42:08 Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu, Getir yatırım aldı
43:57 Tecno Mobile fabrika kuruyor
59:25 Fiat ve Peugeot Şirketleri Birleşti! Yeni şirketin adı: Stellantis
57:24 Facebook ve Instagram temsilci atadı Twitter ve Pinterest’de reklam yasağı dönemi başladı
01:00:34 Xiaomi de fabrika açıyor!
01:12:50 VİVO çift ana kameralı yeni telefonu X60 Pro+
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kusadasi, 7 saat önce
-
Yazan: Kojiro H., 21 saat önce
-
Yazan: Rithalstt, 1 gün önce
-
Yazan: mehmett, 1 gün önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 1 gün önce
Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu
Intel 10.nesil işlemcilerinde indirime gidiyor, fiyat performansta AMD’yi geçiyor
Realme kulaklık ANC özelliğine sahip olacak
Canon, fotoğraf temizleme uygulaması Photo Culling’i duyurdu
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.