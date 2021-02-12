Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası

Cuma Raporu #140 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor

reklam

Cuma Raporu #140 Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

01:19 Xiaomi’den dört tarafa kavisli, portsuz telefon

07:20 Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli’ye Twitter’dan kısıtlama!

36:57 Clubhouse uygulamasının değeri 1 milyar dolara ulaştı

43:30 OPPO Find X3 ailesi geliyor

45:42 Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor

58:00 Intel üç yıldır ilk kez işlemci alanında AMD’yi geçti

59:20 2020’de Türk Telekom %20 büyüdü!

01:04:24 LG Wing, 14.000 TL fiyatla Türkiye’de

01:05:50 SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı

01:06:58 Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa ediyor!

01:10:35 PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!

01:12:37 8 Şubat’taki Mi 11 lansmanında Mi 11 Pro ve Pro Plus modelleri de geliyor!

01:18:42 Bir diğer Nokia efsanesi 3650 geliyor!

01:20:02 Steam Oyun Festivali Başladı!

01:21:52 Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı

01:24:19 Elektrikli otomobillere %400’e varan ÖTV zammı geldi!