DRAMA tarafından geliştirilen Unrecord, Steam sayfasına göre karmaşık diyaloglar, yenilikçi oyun mekaniği, zorlu ahlaki ikilemler ve benzersiz bir atış sistemiyle donatılmıştır. Oyun, polisiye romanlara veya gerilim filmlerine benzer bir hikaye sunmaktadır. Oyuncular, polis memuru olarak suç dosyalarını araştıracak ve çeşitli karakterler ve vakalarla yüzleşmek zorunda kalacaklar.

Oyunda doğrudan deneyimi etkileyen bir diyalog sistemi de mevcut olacak. Unrecord, anlatı odaklı bir FPS deneyimi sunarak sürprizlerle dolu bir olay örgüsüne odaklanmaktadır. Oyun hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktıkça, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İşte Unrecord’un ultra gerçekçi oynanış videosu:

İçindekiler Geliştirici oyunun sahte olmadığını kanıtlamak için yeni videoda yayınladı

Geliştirici oyunun sahte olmadığını kanıtlamak için yeni videoda yayınladı

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1 — Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023

Bağımsız oyun Unrecord sosyal ağlarda heyecan yaratıyor. Oldukça gerçekçi grafikler sunan bir video ile sunulan oyun, ilk önizlemede gösterilen görüntü kalitesi göz önüne alındığında, bazı İnternet kullanıcıları tarafından gerçek olmamakla suçlandı. Ancak projenin geliştiricilerinden biri bu tartışmayı çözmeye çalışıyor.

Oyun hakkında bilgi yayınlayan ilk geliştiricilerden biri olan Alexandre Spindler, ilk fragmanda gösterilen Unrecord görüntülerinin aslında oyunun bir parçası olduğunu kanıtlamak için yeni bir video yayınladı. Geliştirici, oyunun doğrudan Unreal Engine 5 üzerinde çalışan görüntülerini yakaladı.

Söz konusu video Spindler tarafından Twitter’da eleştirilerden bahseden bir başlıkla paylaşıldı. Bağımsız stüdyo DRAMA’nın bir parçası olan geliştirici, “Unrecord’un sahte veya bir video olduğunu düşünenler için üzgünüm” dedi.

42 saniyelik kayıt sırasında, geliştirici orijinal videodan farklı hareketler gerçekleştirerek oyunun sunduklarını biraz daha fazla gösteriyor, ancak aynı başlangıç senaryosunda. Daha koreografik bir bölüm olduğu için, geliştirici yine de videonun yorumlarında bazı eleştirilerle uğraşmak zorunda kaldı.

Şimdiye kadar, projeyi gerçek zamanlı olarak çalıştırmak için gereken donanımla ilgili herhangi bir bilgi açıklanmadı. Unrecord’un PC’de yayınlanacağı doğrulandı, ancak piyasaya çıkması biraz zaman alabilir.