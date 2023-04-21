Unrecord adlı FPS oyunu, vücut kamerası bakış açısıyla polis memuru rolünde oynama imkanı sunuyor ve Steam’de yerini aldı. Geliştirici firma DRAMA, son yayınladığı oynanış videosunda ultra gerçekçi grafikleriyle dikkat çekiyor. İşte haberin detayları.
Son teknoloji oyun motorlarından Unreal Engine 5 gibi gelişmeler, video oyunları ile gerçeklik arasındaki çizgiyi giderek kaybettiriyor. Bu durum, hayal gücünün ötesinde deneyimler yaşatan oyunlar ile birlikte tedirgin edici bir gerçeklik hissi yaratıyor. Steam’de listelenmeye başlanan Unrecord da, bizi bambaşka ortamlara götüren ve gerçeklik hissi veren oyunlardan biri.
First early gameplay trailer for “UNRECORD”, the bodycam FPS. Wishlist on steam now!@unrecordgame pic.twitter.com/gVa7q0YOGu
— Alexandre Spindler (@esankiy) April 19, 2023
DRAMA tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu taktik FPS oyunu, oyuncuları bir polis memuru olarak rol yapma fırsatı sunuyor. Ancak oyunda, vücut kamerası bakış açısı kullanılıyor ve ultra gerçekçi grafikler ile hayli etkileyici bir deneyim sağlanıyor. Oyundan paylaşılan yeni oynanış videosu, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Görüntüler o kadar gerçekçi ki, birçok kullanıcı oyunun bir prodüksiyon eseri olduğuna inandı.
Bunun üzerine oyunun yaratıcısı Alexandre Spindler açıklama yaptı ve görüntülerin gerçek zamanlı oyun içinden alındığını belirtti. Videodaki oynanışta klavye ve mouse kullanıldığını ifade eden geliştirici, şu anda ön üretim aşamasında olduklarını ve geri bildirimlerin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Taktiksel nişancı türündeki Unrecord’ın çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve fiyatı henüz belli değil, ancak bu video oyuncuların merakını epeyce artırmış gibi görünüyor.
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DRAMA tarafından geliştirilen Unrecord, Steam sayfasına göre karmaşık diyaloglar, yenilikçi oyun mekaniği, zorlu ahlaki ikilemler ve benzersiz bir atış sistemiyle donatılmıştır. Oyun, polisiye romanlara veya gerilim filmlerine benzer bir hikaye sunmaktadır. Oyuncular, polis memuru olarak suç dosyalarını araştıracak ve çeşitli karakterler ve vakalarla yüzleşmek zorunda kalacaklar.
Oyunda doğrudan deneyimi etkileyen bir diyalog sistemi de mevcut olacak. Unrecord, anlatı odaklı bir FPS deneyimi sunarak sürprizlerle dolu bir olay örgüsüne odaklanmaktadır. Oyun hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktıkça, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İşte Unrecord’un ultra gerçekçi oynanış videosu:
İçindekiler
Geliştirici oyunun sahte olmadığını kanıtlamak için yeni videoda yayınladı
For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1
— Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023
Bağımsız oyun Unrecord sosyal ağlarda heyecan yaratıyor. Oldukça gerçekçi grafikler sunan bir video ile sunulan oyun, ilk önizlemede gösterilen görüntü kalitesi göz önüne alındığında, bazı İnternet kullanıcıları tarafından gerçek olmamakla suçlandı. Ancak projenin geliştiricilerinden biri bu tartışmayı çözmeye çalışıyor.
Oyun hakkında bilgi yayınlayan ilk geliştiricilerden biri olan Alexandre Spindler, ilk fragmanda gösterilen Unrecord görüntülerinin aslında oyunun bir parçası olduğunu kanıtlamak için yeni bir video yayınladı. Geliştirici, oyunun doğrudan Unreal Engine 5 üzerinde çalışan görüntülerini yakaladı.
Söz konusu video Spindler tarafından Twitter’da eleştirilerden bahseden bir başlıkla paylaşıldı. Bağımsız stüdyo DRAMA’nın bir parçası olan geliştirici, “Unrecord’un sahte veya bir video olduğunu düşünenler için üzgünüm” dedi.
42 saniyelik kayıt sırasında, geliştirici orijinal videodan farklı hareketler gerçekleştirerek oyunun sunduklarını biraz daha fazla gösteriyor, ancak aynı başlangıç senaryosunda. Daha koreografik bir bölüm olduğu için, geliştirici yine de videonun yorumlarında bazı eleştirilerle uğraşmak zorunda kaldı.
Şimdiye kadar, projeyi gerçek zamanlı olarak çalıştırmak için gereken donanımla ilgili herhangi bir bilgi açıklanmadı. Unrecord’un PC’de yayınlanacağı doğrulandı, ancak piyasaya çıkması biraz zaman alabilir.