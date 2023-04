DRAMA tarafından geliştirilen Unrecord, Steam sayfasına göre karmaşık diyaloglar, yenilikçi oyun mekaniği, zorlu ahlaki ikilemler ve benzersiz bir atış sistemiyle donatılmıştır. Oyun, polisiye romanlara veya gerilim filmlerine benzer bir hikaye sunmaktadır. Oyuncular, polis memuru olarak suç dosyalarını araştıracak ve çeşitli karakterler ve vakalarla yüzleşmek zorunda kalacaklar.

Oyunda doğrudan deneyimi etkileyen bir diyalog sistemi de mevcut olacak. Unrecord, anlatı odaklı bir FPS deneyimi sunarak sürprizlerle dolu bir olay örgüsüne odaklanmaktadır. Oyun hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktıkça, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İşte Unrecord’un ultra gerçekçi oynanış videosu:

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. 😌 pic.twitter.com/41ESKMISy1

