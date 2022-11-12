Apple, üretimini yavaş yavaş Çin dışına ve diğer ülkelere kaydırmak için tedarikçileriyle birlikte çalışıyor. Bu, hükümetin politikaları nedeniyle birçok kesintiye maruz kalan Çin’de yapılan üretim miktarını azaltmak için yapılıyor.

Apple ayrıca en yeni iPhone 14’ün Hindistan’da Chennai yakınlarındaki Foxconn fabrikasında üretildiğini doğruladı. Bu, şirketin en yeni iPhone modelini Hindistan’da ilk kez bir araya getirmesiydi ve bu, çıktıktan sadece birkaç hafta sonraydı. Bu da şirketin üretimi yaygınlaştırmak istediğini gösteriyor.

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Şimdi de Reuters’in yeni bir raporu, Apple tedarikçisi Foxconn’un önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan’daki iPhone fabrikasındaki işgücünü dört katına çıkarmayı planladığını ortaya koyuyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan iki hükümet yetkilisi yayına kaynaklık etti ve Çin’de yaşanan aksaklıklar nedeniyle üretimde bir ayarlama yapılacağına işaret etti.

Foxconn’un Chennai fabrikasındaki işgücünü önümüzdeki iki yıl içinde 53.000 işçi daha ekleyerek 70.000’e çıkarmayı planladığı söyleniyor. İlk hükümet kaynağına göre Foxconn, Çin’deki aksaklıklar nedeniyle Hindistan’daki fabrikasında işe alım çalışmalarını hızlandırma planlarını Tamil Nadu yetkilileriyle paylaştı.

Üretim tesisi diğer teknoloji firmaları için de mal üretecek, ancak işgücünü genişletmeye yönelik bu hamle öncelikle artan iPhone taleplerini karşılamak içindi.

Hindistan’daki diğer hükümet kaynağı, Tamil Nadu yönetiminden üst düzey bir yetkili, eyalet hükümetinin Foxconn ile genişlemeyi “sonuçlandırmak” için çalıştığını söyledi.

Bu çok iyi bir haber gibi görünüyor ve Tamil Nadu’da daha fazla iş fırsatı yaratacak. Bunun gerçeğe dönüşmesi için raporun nasıl ilerleyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.