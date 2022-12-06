Foxconn, Apple için çok önemli bir tedarikçi ve iPhone üretiminde hayati rol oynuyor. Şirketin Çin’deki fabrikaları, dünya çapında satılan tüm iPhone’ların yarısını üretiyor. Foxconn ve Apple uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Ancak Covid-19 kısıtlamalarının getirdiği üretim zorlukları bu ortaklığı riske attı. Neyse ki Foxconn, Aralık sonu veya Ocak başında tam üretime devam etmeyi planlıyor.

Foxconn, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yaşanan üretim kesintilerinin Ocak ayına kadar giderileceğini duyurdu. Bunun, başta iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde görülen stok sıkıntısını hafifletmesi bekleniyor. Şirket, iş ortaklarına üretim seviyelerini pandemi öncesi durumuna getirmek için çalıştığına dair güvence verdi.

Foxconn, akıllı telefonları da içeren akıllı tüketici elektroniği işinin, Zhengzhou fabrikasındaki kesintiler nedeniyle Kasım ayı gelirinde bir önceki yıla göre düşüş gördüğünü bildirdi. Şirket, bu kesintilerin etkisi hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı.

Zhengzhou fabrikası, işçiler arasında fabrikadaki koşullarla ilgili memnuniyetsizliğe yol açan katı COVID-19 kısıtlamalarıyla mücadele ediyor. Bu, Noel ve Yeni Yıl tatilleri öncesinde iPhone’ların üretimi uğradı. Ne yazık ki bu gelişmeler Apple ve Foxconn ilişkisini de etkiliyor. Şirket, yaşadığı sorunlar nedeniyle üretimi Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere kaydırmak istiyor. Foxconn ve Çin hükümetinin bunun olmaması için Amerikan teknoloji devini ikna etmeye çalışması bekleniyor.

Foxconn, Pazartesi günü yaptığı açıklamada dördüncü çeyrekteki toplam gelirinin ayrıntıya girmeden “kabaca piyasa konsensüsüyle uyumlu” olmasının beklendiğini söyledi. Çeşitli iş sektörleri için yeni bir görünüm sunmadı. Şirket geçen ay, bu yılın son üç ayındaki gelirin yatay olacağını ve 2023 için nispeten muhafazakar bir görünüme sahip olduğunu söyledi. devamını oku. Foxconn hisseleri, %0,1’lik artışla sonuçlanan daha geniş pazara paralel olarak yatay kapandı.