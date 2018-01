Forza Horizon 3, Xbox One X’te 4K HDR Desteği Kazandı!

Xbox One’a özel en popüler yarış oyunu olan Forza’nın en sevilen versiyonlarından Horizon 3, Xbox One X için 4K HDR desteği kazandı.

Dünyanın en güçlü oyun konsolu konumunda olan Xbox One X, kendi gücünü perçinleyecek ve özellikle ülkemizdeki oyuncuların dikkatini çekecek oyun skalasını kazanamadı. Her ne kadar Xbox Live Gold ile güzel oyunlar sunuyor ve Xbox Game Pass ile 100’den fazla oyunu aylık ödeme ile sunuyor olsa da One X’in 4K çözünürlüğünü kullanan özel oyunu bulunmuyor.

2018 yılında birçok yeni oyunun geleceği bilgisi verilse de mevcut oyunlarına yatırım yapmaya devam eden Microsoft, 2016 yılında çıkan Forza Horizon 3 için Xbox One X geliştirmesini sağladığını duyurdu. Normalde Xbox One ile 1080p kalitesinde HDR görüntü sunabilen Forza Horizon 3, artık Xbox One X sahiplerinde 4K HDR desteği sunuyor olacak.

Forza serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Horizon 3, aldığı güncelleme ile 4K çözünürlüğüne çıkarken 4K’da 30fps, Full HD’de ise 60fps desteği kazanırken, ayrıca Blizzard Mountain ve Hot Wheels adındaki iki yeni ek paketi de beraberinde getiriyor.

Son olarak bu geliştirme için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;