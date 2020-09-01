Oyun
Fortnite, Nvidia RTX ışın izleme desteği almaya hazırlanıyor!
Fortnite, bilgisayar sürümü için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Sevilen oyun Nvidia RTX ışın izleme teknolojisini bünyesine katmaya hazırlanıyor.
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RTX Fortnite DLSS 2.0 ile de geliyor!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Fortnite, kendini geliştirmeye devam ediyor. Son dönemlerde Apple ile Epic Games arasında yaşanan olumsuzluklar yüzünden gündemde olan oyun, hayranlarına daha iyi bir tecrübe sunmak adına çeşitli geliştirmelere gitme kararı aldı. Nvidia firmasının paylaştığı fragman ile birlikte oyunun ışın izleme teknolojisinden yararlanacağı öğrenildi. Son dönemde kullanımı artan bu teknoloji ile birlikte oyuncular, daha gerçekçi aydınlatma deneyimine sahip olurken, Fortnite oyunu da bu teknolojiden faydalanacak oyunlar arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
RTX teknolojisini kullanabilen her kartın destekleyeceği bu teknoloji aynı zamanda DLSS 2.0 desteği de sunmakta. İçerisinde bulunan yapay zeka ile birlikte oyunculara daha akıcı bir performans sağlayan bu teknoloji Fortnite oyunu için de kullanılabilir olacak. Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan oyun bilgisayar için yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, konsol versiyonunun akıbeti ne olacak henüz bilinmiyor. Bu teknolojiyi daha fazla oyuna entegre etmeye çalışan Nvidia ise, grafik kartı satışlarını arttırmayı hedefliyor. Bakalım sevilen oyunun hayranlarını sevince boğan bu gelişme, oyun dünyasında Minecraft RTX etkisi yapabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
Tom Clancy’s The Division, bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor!
Bugünlerde evde vakit geçiriyorsanız size güzel bir haberimiz var, 135 TL değerindeki Tom Clancy’s The Division 8 Eylül tarihine kadar kalıcı ve ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ubisoft Twitter hesabı üzerinde duyurulan fırsata nasıl erişebileceğinizi anlattık.
Ubisoft bu fırsatı, global dağıtımı ve erişimi ücretsiz olan UPlay uygulamasıyla birlikte sunuyor. Kısa adımlarla bir UPlay hesabı edinmenizin ardından oyun için ayrılan ücretsiz sayfasına giderek, kalıcı bir şekilde bu değerli oyuna sahip olabileceksiniz. 2016 yılında satışa sunulan yapım, açık bir dünyada yalnızca çevrim içi oynanabilen bir aksiyon rol yapma oyunu olarak biliniyor. Yapım, New York kentini kendi belirlediğiniz koşullarla geri almayı vadediyor. Bu macerada silahlarınızı iyi seçip becerileriniz üzerinde uzmanlaşmanız gerekiyor.
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Nasıl elde edilir?
Oyunu elde etmek için öncelikle buraya tıklayarak bir Ubisoft hesabı edinmeniz gerekiyor.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, buradaki bağlantıdan oyun için ayrılan sayfaya ulaşın.
Daha sonra karşınıza çıkan PC yazısı ve ikonuna tıklamanız halinde oyun kalıcı olarak UPlay kütüphanenize eklenmiş olacak.
Oyunu kütüphanenizde görüntülemek ya da indirmek istiyorsanız bu bağlantıdan UPlay başlatıcısını bilgisayarınıza indirip, kurulumunu yapabilirsiniz. Fırsatın 08 Eylül 10:00’a kadar devam edeceğini ve oyunu kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren kalıcı olarak sizin olacağını lütfen unutmayın.
Oyun
Pokemon Go, bazı Android ve iOS sürümlerine desteğini kesiyor
Pokemon Go, geliştirici firma Niantic tarafından yapılan açıklamaya göre ekim ayından itibaren bazı iOS ve Android sürümlerine desteğini tamamen sonlandıracak. Bu durum, oyunun artık desteği kesilen cihazlarda çalışmayacağı anlamına geliyor.
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Pokemon Go desteği bazı telefonlarda bitiyor
Popüler artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go’nun geliştiricisi Niantic, ekim ayından itibaren oyunun artık Android 5.0 Lollipop, iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemlerine desteğini sonlandıracağını açıkladı. Yani söz konusu işletim sistemlerine ve daha alt sürümlerine sahip olan cihazlarda oyun desteklenmeyecek. Bunların yanı sıra iPhone 5s ve iPhone 6 için de Pokemon Go desteğinin biteceği açıklandı. Aslında iPhone 5s ve 6, iOS 12 güncellemesini almıştı; ancak geliştirici firmanın açıklamasına göre bu telefonlar, 1 GB RAM’e sahip olduklarından dolayı Pokemon Go’yu çalıştırmakta hayli zorlanıyor.
Pokemon Go, sisteme yüklenen bir oyun olmamasına rağmen telefonun konumunu her an izlemek ve 3 boyutlu grafikler çalıştırmak için sistem kaynaklarını yoğun şekilde kullanıyor; 1 GB RAM’e sahip olan ve bataryası eskimiş bir telefonu düşündüğümüzde de bu durum, telefonların hayli zorlanmasına sebep olacak. Dolayısıyla geliştiricilerin bu açıdan haklı olduğunu söylemek mümkün.
In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.
— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020
Bu arada Niantic, aldıkları bu kararın günlük aktif Pokemon Go oyuncularının yalnızca küçük bir bölümünü etkilediğini de belirtti. Elbette ki söz konusu desteği kesilecek telefonlara sahip olup da hala Pokemon Go’yu oynamaya devam eden oyuncular vardır, onların da ekim ayından itibaren hala oynamaya devam etmek istiyorlarsa telefonlarını yenilemeleri gerekecek.
Haber
EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!
Geçtiğimiz haftalarda Steam üzerinde yayınlanacağı müjdelenen uygun fiyatlı oyun sistemi EA Play an itibariyle Steam üzerinde yayınlandı. Hizmet Electronic Arts’ın birçok oyununu yıllık 65 TL ve aylık 12 TL gibi bir ücretle kullanabilmemizi sağlıyor.
EA Play, son zamanlarda birçok oyun sektöründe öncü firmanın hayata geçirdiği aylık veya yıllık olarak ücret ödeyerek, paket kapsamında onlarca oyunu oynayabilmemizi sağlayan hizmetin EA kolu olarak biliniyor. Mevcut şartlarda Origin üzerinde kullanılabilen ve EA Access adına sahip olan özellik, şimdilerde Steam üzerinde EA Play olarak adlandırılıyor. Ülkemize özel kur fiyatlandırmasıyla birlikte Origin üzerindeki modele kıyasla ciddi fiyat avantajı sunan EA Play, şu anda Steam EA aboneliği için ayrılan sayfada çıkışını gerçekleştirdi.
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Mevcut EA Play sisteminde dikkat çeken yapımlarda, NFS: Heat, Titanfall 2, Battlefront 2, Battlefield V ve Sims 4 gibi sevilen yapımlar da yer alıyor. Ayrıca aynı sayfada FIFA 21’in, 1 Ekim tarihinden itibaren hizmet kapsamında test edilebileceği aktarılıyor. Son olarak hizmet kapsamında, Steam üzerinde yer alan Electronic Arts oyunlarında, genişleme paketlerinde ve oyun içi dijital satın alımlarda %10 oranında indirim sağlanacağı belirtilmiş.
Siz de vakit kaybetmeden EA Play hizmetini incelemek istiyor ya da edinmeyi düşünüyorsanız buraya tıklayarak Steam üzerinde ayrılan sayfaya gidebilirsiniz.
GÜNCELLEME
Dakikalar önce aylık olarak 12 TL, yıllık olarak 65 TL fiyatla sunulan EA Play hizmetinin ücretleri, aylık 29TL, yıllık 169 TL olarak güncellendi.